Luego de develar la grilla completa para su novena edición, ahora sabemos cómo quedarán distribuidos los más de 100 artistas del fin de semana del #LollaAr que tendrá lugar el 15, 16 y 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Con la diversidad como bandera, cada día reúne shows de los más variados géneros para celebrar algunas de las figuras más talentosas de todo el panorama actual.

Entradas únicamente por ALL ACCESS. 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express. Tickets diarios a partir de $50.000, en 6 cuotas de $8.333. Abonos en preventa 5 a partir de $120.000.

JORNADA 1

BLINK-182, ARCADE FIRE, YSY A, THE OFFSPRING, DIPLO, CRISTIAN CASTRO, THE BLAZE, DOM DOLLA, GRUPO FRONTERA, MK, JADEN MARIANO, MELLINO, PECES RAROS, SAIKO, FLETCHER, JERE KLEIN, JULIANA GATTAS, WINONA RIDERS, NSQK, EVLAY, JAZE, PACIFICA, ONEY1, PAULA PRIETO, EL CULTO CASERO, MUJER CEBRA, JUANA ROZAS, DANIELA MILAGROS, FIAH MIAU

JORNADA 2

SZA, SAM SMITH, PHOENIX, MIRANDA!, JUNGLE, ABOVE & BEYOND, DOVE CAMERON, TIMMY TRUMPET, OMAR APOLLO, KENIA OS, ROBLEIS, LATIN MAFIA, LOUD LUXURY, THE DRIVER ERA, BM, NOTHING BUT THIEVES, KOINO YOKAN, MECHAYRXMEO, SANTI MUK, FRANZIZCA, CHICO BLANCO LIVE, BLAIR, LUCA BOCCI, SANTI CELLI, LIA KALI, UN VERANO, ILL QUENTIN, MAR MARZO, BABEBLADE, JOELLE

JORNADA 3

FEID, LIMP BIZKIT, HOZIER, THIRTY SECONDS TO MARS, MEDUZA, RINA SAWAYAMA, ZHU, KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD, BANDALOS CHINOS, BHAVI, PIERCE THE VEIL, FMK, DAYGLOW, LEÓN LARREGUI, DOMBRESKY, EL ZAR, OVERMONO, MESITA, XIMENA SARIÑANA, GALE ALEJO ISAKK, AKRIILA, FERMIN, ANITA B QUEEN, NENAGENIX, ABRIL OLIVERA, JOVEN BREAKFAST, CANALS, MAT ALBA, FIN DEL MUNDO, TRUCHA