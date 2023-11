Lollapalooza Argentina confirma su Lineup para 2024 con artistas que vendrán por primera vez a Argentina como Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, YSY A, The Offspring, Thirty Seconds to Mars.

Además de estos increíbles shows principales, #LollaAR 2024 contará con la presentación de Phoenix, Miranda!, Cristian Castro,Jungle,Diplo, Above & Beyond, Grupo Frontera,Meduza, Dom Dolla y Rina Sawayama, entre muchos más.

El festival convertirá Buenos Aires en la meca musical de la región durante el 15, 16 y 17 de marzo de 2024 en el Hipódromo de San Isidro.

DÓNDE COMPRAR ENTRADAS PARA LOLLAPALOOZA ARGENTINA 2024

Se anuncia una grilla histórica para su novena edición y ya se encuentra disponible la preventa 5 de abonos.

📅 15, 16 y 17 de marzo 2024

📍 Hipódromo de San Isidro

🎫 Tickets a la venta a través de All Access (actualmente está disponible la Preventa 5) 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express de $20.000. Abonos en preventa a partir de $120.000.

LINE UP DE LOLLAPALOOZA ARGENTINA 2024

LOLLAPALOOZA ARGENTINA 2024: SHOWS PRINCIPALES

Producido por DF Entertainment, Lollapalooza Argentina devela el misterio de la grilla de su novena edición. Encabezan un line up histórico colmado de talento, grandes nombres, música de todo tipo de géneros, tanto internacional como nacional, así como nuevas figuras: Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, The Offspring, y Thirty Seconds to Mars.

Entre estos headliners, encontramos artistas que vendrán por primera vez al país como la emblemática banda pop punk Blink-182 con su formación original (en una reprogramación de su visita cancelada al LollaAr 2023 por una lesión del baterista), la reconocida cantante y compositora norteamericana SZA, y el ícono pop Sam Smith, el primer latinoamericano en lo más alto de la grilla de la mano del rapero colombiano Feid, y una gran diversidad en la propuesta en cuanto a los géneros.

Más rap de la mano del también argentino YSY A, rap en el cruce con nu metal con Limp Bizkit, indie rock con Arcade Fire, folk con Hozier, punk rock con The Offspring y rock alternativo con Thirty Seconds to Mars.

MÁS ARTISTAS Y GÉNEROS EN LOLLAPALOOZA ARGENTINA 2024

Además de estos increíbles shows principales, #LollaAR 2024 contará con la banda indie Phoenix, el diamante del pop argentino Miranda!, el legendario cantante mexicano Cristian Castro, la banda británica de hits bailables Jungle, el reconocido DJ y productor Diplo, más electrónica de primera con el trío Above & Beyond, el regional mexicano de Grupo Frontera, el dance de Meduza, el house del DJ y productor australiano Dom Dolla y el pop provocador de la artista británica-japonesa Rina Sawayama.

Para los amantes del pop, estarán también la cantante y actriz Dove Cameron, los argentinos Bandalos Chinos, Juliana Gattas y Fermín, y para quienes vibran con la música urbana habrá otras figuras como Bhavi, Robleis y FMK, entre otros. El rock dirá presente en múltiples facetas, con psicodelia de la mano de King Gizzard & the Lizard Wizard, en el cruce con la electrónica con los locales y ascendentes Peces Raros, en plan alternativo con Nothing but Thieves…

La electrónica crece en el festival y suma nombres internacionales como el del dúo francés The Blaze, ZHU, cantante y productor norteamericano de origen chino, Timmy Trumpet y su electro house, y el dúo canadiense Loud Luxury, así como con representantes locales como el DJ y productor Mariano Mellino, Franzizca, aportando una cuota de techno al festival y la ecléctica Anita B Queen. Habrá también punk jazz, darkwave y trip hop de la mano de su rey indiscutido King Krule, R&B del mexicano/estadounidence Omar Apollo, ¡y mucho más!