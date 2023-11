Travis Kelce, el novio deportista de Taylor Swift, aterrizó en Argentina para acompañar a la cantante durante sus impresionantes shows en nuestro país, que se llevaron a cabo en el Estadio Monumental. Buena onda, elogió al público argentino y lo diferenció de todos los demás.

“Había casi 70 mil personas. Tres noches seguidas. Es increíble la cantidad de shows totalmente vendidos que tuvo y a estos estadios que continúa yendo. Este me voló la mente. Me voló la mente. Fue un público muy eléctrico”, expresó en New Heights, el podcast que lleva adelante con su hermano.

Acto seguido, les habló directamente a los fans de su pareja. “A todos los que fueron a los shows, Taylor dice que ha sido uno de sus lugares preferidos para tocar. Así que un aplauso para todos ustedes por mostrar todo ese amor. Fue muy divertido”, cerró, visiblemente agradecido.

¿POR QUÉ UNO DE LOS SHOWS DE TAYLOR SWIFT TUVO QUE POSPONERSE?

En el mismo capítulo, el deportista aclaró el motivo por el cual uno de los shows de Taylor tuvo que posponerse.

“Llegué allí esperando ver a Taylor. Fue en su primer o segundo show, pero terminó lloviendo. Hubo tormenta eléctrica. Se tuvo que posponer porque todo el escenario está hecho con luces led, entonces los relámpagos y la electrónica no se llevan bien...”.

“Igualmente, pudo hacer el show, todo el mundo fue reacomodado, para los que les tocaba el viernes, tuvieron que ir el domingo. Y claro, terminó siendo perfecto. Todos pudieron asistir”, cerró, remarcando que el estadio era “increíble”.