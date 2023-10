Sebastian Krys (nacido el 11 de noviembre de 1970 en Buenos Aires) es un ingeniero de audio, productor discográfico y personalidad de radio estadounidense nacido en Argentina.

Ganador de seis premios Grammy y 13 premios Grammy Latino, llegó a Estados Unidos en 1980 a la edad de nueve años como inmigrante indocumentado .

Se convirtió en ciudadano estadounidense en 2012. Vive con su esposa, Pamela Krys, y sus hijos Nick y Gabe Krys.

-¿Cómo fueron tus comienzos?

-Mi carrera empezó en el estudio de Gloria y Emilio Estefan en Miami en 1992. En mis doce años en el estudio pude trabajar en proyectos como Dónde están los ladrones, de Shakira, Déjame entrar, de Carlos Vives, varios discos con Gloria Estefan y artistas como Los Rabanes, Gianmarco, Frank Sinatra, Ricky Martiin, Jennifer Lopez en diferentes capacidades. Cuando salí del estudio pude trabajar con artistas como Elvis Costello, Alejandro Sanz, Luis Fonsi. En fin, tuve muchísima suerte.

-El haber trabajado con numerosas figuras en la música, ¿hizo que hayas cumplido todas tus metas profesionales, o quedan sueños por cumplir?

-Realmente,hice mucho más de lo que pensé que podía lograr. Tenía una meta muy simple cuando comenzó mi carrera. Quería vivir de la música, y por 32 años lo logré.

Sabastian Krys Por: Todd Williamson/JanuaryImages | Todd Williamson/JanuaryImages

-Para la próxima edición de los premios Grammy, tu trabajo Vida Cotidiana de Juanes recibió tres nominaciones, entre ellas como Mejor Álbum. Sabemos que has ganado numerosas veces en estos premios, pero este disco que ha sido tan ovacionado por el público y colegas, ¿qué sentimientos y emociones despierta?

-Que después de tanto tiempo nos sigan teniendo en cuenta es un orgullo. Pero también creo que hay que destacar que hay gente que se merece estar que no está. Todo el movimiento de Corridos Tumbados fue básicamente ignorado. Puede gustarte o no, pero es innegable que hoy en día es música que está conectando con muchísima gente y se merece ser reconocida, no por su popularidad sino por su mérito musical. Son jóvenes bastante virtuosos musicalmente hablando.