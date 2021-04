Barbie Vélez volvió a cambiar su look en medio de los preparativos de su boda: "Me siento una niña de primaria"

Después de haber lucido durante varios meses su cabello súper rubio, Barbie Vélez se cansó y volvió a teñírselo de oscuro. Eso sí, se hizo reflejos más claros para iluminar su rostro. Sin embargo, a las pocas semanas volvió a cambiar su look.

En medio de los preparativos de su esperada boda con Lucas Rodríguez, la hija de Nazarena Vélez renovó nuevamente su cabellera. Esta vez, se la cortó bastante y les mostró a sus seguidores cómo le quedó a través de sus stories de Instagram.

"Como pueden ver, me corté bastante. Me siento una niña de primaria con el pelo corto así, pero me quería sacar toda la parte fea del pelo; tenía las puntas feas", contó mientras mostraba su nueva onda.

¡Le quedó súper!