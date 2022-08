Red Hot Chili Peppers recibirá un premio honorario en los MTV 2022

Pluto TV Latinoamérica. La banda californiana Red Hot Chili Peppers será reconocida con el premio honorario Ícono Global, por sus cuatro décadas de trayectoria y su impacto en la música popular, en la próxima ceremonia de los MTV Video Music Awards, que se celebrará este domingo 28 de agosto, a las 21 de la Argentina, en el Prudential Center en Newark, y podrá verse a través de la señal organizadora y de

Pero además, en la premiación que será conducida por los raperos LL Cool J, Nicki Minaj y Jack Harlow, el popular grupo competirá por una estatuilla en el rubro mejor rock por su tema "Black Summer", corte principal de su duodécimo disco de estudio "Unlimited Love".

Curiosamente, estos reconocimientos encuentran a Red Hot Chili Peppers en plena actividad, debido a que ya anunció el lanzamiento de su segundo disco en lo que va del año, el cual se llamará "Return of the Dream Canteen", que verá la luz el 14 de octubre y del cual acaba de dar a conocer el videoclip de "Tippa My Tongue", uno de sus cortes de difusión.

A lo largo de su historia, el combo integrado por el cantante Anthony Kields, el bajista Flea, el guitarrista John Frusciante y el baterista Chad Smith, acaparó ocho premios Video Music Awards y suma 29 nominaciones.

Red Hot Chili Peppers también lleva más de 60 millones de discos vendidos, acumula seis premios Grammy y desde 2012 integra el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Además del reconocimiento al grupo californiano, en la ceremonia también será homenajeada Nicki Minaj con el honorario premio Video Vanguard Award.

La gala contará también con las actuaciones en vivo de Anitta, BLACKPINK, J Balvin, Jack Harlow, Lizzo, Måneskin, Marshmello x Khalid, Nicki Minaj y Panic! At The Disco.