Una participante de Gran Hermano España denunció haber sido violada: "En el video se ve cómo se aprovecha de mí"

Una participante de Gran Hermano España 2017 denunció haber sido violada en el reality y acusó que a la producción del programa no la socorrió. Carlota Prado rompió el silencio en una entrevista con el diario El Confidencial y conmocionó a la opinión pública. “Celebrábamos una fiesta en la casa, una de tantas. Lo normal era que nos facilitaran alcohol. Tengo lagunas mentales de aquella noche”, afirmó la mujer.

En las redes sociales, apareció un video que muestra cómo comenzó la situación con el hombre, llamado José María López Pérez. “Se ve una reacción normal en mí ante algo que no me está gustando nada. Se ve un forcejeo porque evidentemente no me gusta que me metan mano... Lo que está pasando en ese momento ya es suficiente como para tomar cartas en el asunto, algo que 'GH' no hizo...”, acusó la víctima.

Carlota relató qué pasó a la mañana siguiente del presunto hecho. “A él le llaman por la megafonía de la casa y lo sacan. Luego me llaman a mí y voy al confesionario. Me dicen que ha tenido un comportamiento inaceptable y que le han expulsado. Pensé que al haber estado mala (borracha) esa noche, él podría haber tenido alguna pelea o algo demasiado fuerte como para expulsarle”, explicó.

“Me dijeron que me tranquilizara y que tenía que ver unas imágenes. Y en ese momento me pusieron el vídeo con lo que sucedió esa noche, sin avisarme de lo que estaba a punto de ver. No sé cuál es el procedimiento en estos casos porque yo no soy especialista, pero tendría que haber estado una persona a mi lado, un psicólogo o alguien que me ayudara a enfrentarme a esas imágenes tan duras. Jamás me preguntaron si yo quería ver eso... Yo no hubiese querido tener para el resto de mi vida esa mierda en la cabeza”, denunció la mujer.

“Dura casi 10 minutos y se ve perfectamente que se aprovecha de mí en la habitación y que yo estoy inconsciente. Dos compañeros de la casa llegaron a entrar en el cuarto para ver cómo estaba y él les echó diciendo que yo estaba muy mal, pero que me estaba cuidando”, continuó.

“En palabras casi textuales, el auto de la jueza dice que se ve ‘clara, precisa y reiterada mi oposición’ a las acciones de esta persona, hasta que finalmente quedo inconsciente. Se ve cómo le digo ‘quítate, no puedo’ y hacer gestos de una persona que está diciendo ‘déjame tranquila’. Si yo hubiese estado consciente, te garantizo que no hubiera pasado lo que pasó, pero si estás inconsciente, no te puedes defender. Es mi cuerpo el que sale ahí, inconsciente y violado”, completó la mujer.