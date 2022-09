Cuáles son las parejas menos compatibles del Zodíaco

​Jimena La Torre, que tiene su espacio en el Facebook Live de Ciudad Magazine (lunes y viernes a las 14 hs.), analizó cada signo en profundidad y reveló cuáles son las seis parejas menos compatibles del Zodíaco que, si bien pueden estar juntos, les va a costar más llevar adelante la relación.

ARIES Y CÁNCER

En primer lugar, “la pareja que más difícil está compuesta por Aries y Cáncer porque Aries no vive del pasado, lo anula, y Cáncer vive completamente atado al pasado. Ahí Aries nunca se va a acordar de nada, Cáncer siempre se va a acordar de todo y ahí ya va a haber problemas”, afirmó la astróloga.

ESCORPIO Y LEO

“Otra que es muy difícil es la pareja entre Escorpio y Leo por los egos de ambos. La única manera para que se lleven bien, es que ambos brillen por igual en distintas actividades; ahí podrían llevarse mucho mejor”, destacó La Torre.

ACUARIO Y TAURO

Además, según Jimena, “Acuario y Tauro es otra pareja bastante complicada porque Acuario es muy desapegado, tiene un montón de amigos, y Tauro tiende a quedarse con lo que tiene, no mostrarlo y sostiene. En cambio, Acuario muestra todo. Ahí tenemos una dificultad porque Acuario va a querer viajar mientras Tauro no o, si lo hace, va a querer gastar en cosas carísimas que Acuario no ya que le gustan, por ejemplo, los campamentos y ahorrar al máximo”.

SAGITARIO Y GÉMINIS

“Sagitario y Géminis son otra de las parejas bastante conflictivas porque Sagitario ve todo posible hacia el futuro y Géminis se focaliza solamente en el hoy. Por esta razón, entre ellos, puede haber una tensión”, aseguró la astrologa.

VIRGO Y SAGITARIO

Después, otros signos que no se llevan bien son Virgo y Sagitario. Para La Torre, esta incompatibilidad de debe a que “Sagitario es muy aventurero, de pensar ‘qué Dios se lo pague’, ‘mañana se le paga’, y Virgo ya está pensando en cuánta plata debe, en las deudas que tiene a fin de año y ahí es cuando hay conflictos”.

GÉMINIS Y PISCIS

Por último, “otra pareja difícil es Géminis y Piscis porque ambos piensan con dos cerebros. Para encauzar esa forma de pensar, Géminis lo hace desde el lado concreto, mientras que Piscis desde un lado totalmente irracional. Por ello, es una pareja que, si dura, es porque hay mucho amor”, cerró Jimena.

Sin embargo, para Jimena La Torre, no es imposible estar en una de estas parejas complicadas, sino que “lo difícil sólo requiere un poco más de tiempo”, remarcó.

