Septiembre llega con nuevas energías, cambios cósmicos y oportunidades únicas para cada signo del zodíaco. La astrología señala que este mes estará marcado por movimientos de Mercurio, Venus y la Luna, que influirán en el amor, el trabajo y las finanzas.

Y gracias al aporte de la Inteligencia Artificial, podemos afinar aún más cuáles serán los días de suerte de cada signo en septiembre 2025. ¿Querés saber cuándo te conviene tomar decisiones importantes, encarar un nuevo proyecto o animarte a dar ese paso en el amor? Acá te lo contamos, signo por signo.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu día de suerte será el 12 de septiembre. La Luna en tu signo te dará confianza y energía extra para concretar objetivos laborales y personales.

Aries es el signo (Foto: Freepik)

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El 18 de septiembre será ideal para acuerdos y reuniones. Venus, tu planeta regente, te favorecerá en cuestiones económicas y sentimentales.

Tauro (Foto: AdobeStock)

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mejor día será el 7 de septiembre. Estarás más creativo y con facilidad para comunicarte. Perfecto para iniciar un proyecto.

(Foto: IA).

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El 21 de septiembre será clave para tu vida emocional. La Luna llena iluminará tus vínculos y te ayudará a cerrar ciclos.

(Foto: Archivo)

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu día más positivo será el 3 de septiembre. El Sol te dará magnetismo social y atracción en el amor.

(Foto: adobe Stock)

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El 9 de septiembre se abrirán nuevas oportunidades laborales. Mercurio directo en tu signo te favorecerá en negociaciones.

(Foto: Adobe Stock). Por: Ivan Guia - stock.adobe.com

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El 25 de septiembre será tu día de suerte. Venus potenciará tu encanto personal y tus vínculos afectivos.

Libra. (Foto: AdobeStock)

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El 14 de septiembre será ideal para cambios profundos. Energía de transformación y decisiones valientes estarán de tu lado.

Fuente: IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu mejor día será el 5 de septiembre. Momento de expansión, viajes o aprendizajes que marcarán tu mes.

Sagitario y su flecha. (Foto: Adobe Stock)

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El 16 de septiembre será perfecto para avanzar en lo laboral. Buenas noticias económicas y reconocimientos en camino.

(Foto: archivo)

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu día de suerte será el 27 de septiembre. La creatividad y las conexiones sociales se potencian. Excelente para proyectos colectivos.

(Foto: ChatGPT)

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El 30 de septiembre será mágico para tu intuición y tu vida sentimental. Ideal para tomar decisiones desde el corazón.

(Foto: ChatGPT)

