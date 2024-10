Jimena La Torre, la astróloga de Ciudad Magazine, analizó en detalle la tirada de cartas de Tarot que Lali Espósito le hizo en vivo a Susana Giménez y sacó determinadas conclusiones.

Lali por su parte dejó en claro antes de consultar a las cartas que ella no era especialista en el tema, pero que iba a hacer lo posible por interpretar el mensaje del tarot para la diva.

Sobre lo que sucedió después, Jimena se detuvo en un detalle de la conductora a la hora de elegir la carta que le tocó: apoyó las manos sobre el mazo.

“Me gustaría explicarle a la gente que al apoyar las manos sobre un mazo de Tarot (por más que sea un juego) cuando se hace, es preferible separar las cartas negativas porque pueden salir”, sostuvo.

“Lamentablemente, la carta que sacó Susana no es una carta positiva, es un Arcano Menor: el tres de espadas es una carta que puede hablar de traiciones, temas de salud o disputas entre gente que la rodea. Son muchos significados que van a depender también de las cartas que la acompañen en una lectura”, siguió.

Y profundizó: “En la imagen que muestra Lali, esa cinta negra que está rodeando el corazón (o tomate, como ellas lo interpretaron), es un duelo es símbolo de finales… obviamente, no creo que esto se refiera a un final dentro de el programa, lo que dure el ciclo o que alguno de los que trabajen ahí ya no lo hagan en breve, sino más bien con otra cosa”.

“También puede tener que ver con un duelo que esté pasando la Susana por algún tema personal u otros temas de salud. que pero no me voy a meter ahí porque ella a mí no me preguntó, con esto quiero decir que cada uno responde a quien le pregunta”, concluyó la astróloga.

OTRAS VERSIONES DE LA CARTA QUE LE TOCÓ A SUSANA GIMÉNEZ EN LA TIRADA QUE LE HIZO LALI ESPÓSITO EN IMÁGENES