Con tan solo 23 años, Mafalda Cardenal se convirtió en una potente promesa en el mundo de la música que comenzó a hacerse realidad a base de talento, carisma y una voz muy particular.

Mafalda, nacida en Alicante, España, supo transformar sus penas de amor en canciones, viralizarlas en TikTok y convertirlas en tendencia en YouTube y Spotify, plataformas en las que tiene millones de oyentes.

Su primera canción viral, Tu fan, cuanta con más de 31 millones de vistas en YouTube y más de 97 millones de escuchas en Spotify.

Hasta el día de la fecha, la joven cantante tiene más de 1.332.000 oyentes en Spotify que recibieron con los oídos abiertos Mis notas de voz, su primer álbum.

En la antesala de su primer show en la Argentina, el 19 de mayo en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, Mafalda habló con Ciudad Magazine de sus ganas de ponerle cara a los fans que la escuchan en la Argentina y reveló con qué mega artista le gustaría hacer un feat.

Foto: gentileza de prensa.

-¿Cómo fue tu desembarco en el mundo de la música?

-Por pura casualidad. Si me preguntas, desde niña siempre me ha gustado mucho la música y estar cantando todo el día por la casa. La etapa más profesional empezó en 2021 cuando los que son mis managers me escribieron para tomar un café. Ha sido un viaje chulísimo hasta ahora, con muchas aventuras buenas y menos buenas, pero siempre aprendiendo y con ganas de más, mientras haya gente que me quiera escuchar.

- ¿Soñabas con este presente tan prometedor a tan poco tiempo de lanzarte profesionalmente?

-¡No! Ni de broma pensaba que esto podía llegar hasta este punto. Fijate, ahora estoy respondiendo estas preguntas para un medio argentino. ¡Quién lo diría hace unos años! Soy muy consciente de que las redes sociales han sido un instrumento que me han ayudado mucho a amplificar mi proyecto e hicieron que llegue a más lugares. Hoy estoy muy agradecida a todo lo que me ha pasado y que en mayo pueda estar presentando mi primer disco en Buenos Aires.

-Antes de apostar a la música, ¿qué hacías? ¿Cuál era tu camino personal y laboral?

-Yo era una estudiante de económicas y veía mi futuro trabajando en una empresa o en un banco. Era una estudiante más que estaba cursando economía, pero pude compaginar mis últimos dos cursos de la universidad mientras me iniciaba en el mundo de la música y pude licenciarme. Quería trabajar en una banca y disfrutar de mis amigos. Lo normal de una chica de 23 años.

Foto: gentileza de prensa. Por: hugo pison

-El 25 de abril lanzaste tu primer álbum, ¿cuál es el concepto del disco?

-Mis Notas de Voz es un álbum que cuenta mis historias, casi todas desgracias amorosas. Las 18 canciones son mis propias vivencias. El álbum nació así, de una serie de audios de WhatsApp grabados en mi cuarto.

-¿Fue por eso que el disco se llama Mis notas de voz o tiene un significado menos literal?

-No te voy a engañar, no tiene una gran profundidad filosófica. El título refleja la realidad de las canciones. Son mis notas de voz y, muchas de ellas, son vivencias que he tenido en estos años. Mi abuela se preocupa mucho porque dice que me rompen mucho el corazón, por lo que escucha en mis canciones (risa).

-¿Qué te inspira más a la hora de escribir: el amor o el desamor?

-Cien por ciento el desamor. No falla. Mis managers siempre me dicen que cuando me deja un novio hago grandes canciones.

-Entonces, ¿las 18 canciones del álbum son autorreferenciales?

-La mayoría sí, son de situaciones reales que he vivido, pero nunca se puede decir con quién las viví (risa). Tranquilos exnovios. Eso me lo guardo para mí.

-En mayo te presentarás por primera vez en la Argentina con Mis notas de voz tour, ¿cómo imaginás que va a ser ese encuentro con el público argentino?

-Uf, la verdad, me pone los pelos de punta. Es una suerte tremenda que haya gente que me quiera venir a ver y escuchar en Argentina. A la vez, lo siento como una responsabilidad. Me ilusiona poder ponerles cara a esos oyentes que veo en Spotify o a esas personas que me escriben en Instagram. ¡Por fin voy a poder conocerlos!

-¿Escuchás a algún cantante argentino?

-¡Claro! Tini Stoessel me encanta. Y escucho a alguien que es un clásico: Andrés Calamaro.

-¿Algún feat que te haría ilusión hacer con alguien de Argentina?

-Una canción con Tini sería increíble. Lo veo muy difícil, pero Tini si lees esto, ya sabes que aquí estoy (risa).

-Si le tengo que presentar a una amiga a Mafalda Cardenal, ¿qué canción sería tu carta de presentación? ¿Por qué?

-¡Tu fan! Sin dudas. Es una canción que tiene un mensaje súper importante, que es valorarnos como somos y querernos a nosotros mismos. No tenemos que ser fans de otros, sino de nosotros mismos. Es súper importante.

Foto: gentileza de prensa. Por: hugo pison

