Después de años de caminos artísticos por separado, pero con dos personas en común muy importantes en sus vidas (Antonella y Agostina, sus hijas) Claribel Medina y Pablo Alarcón vuelven a encontrarse sobre las tablas.

Los actores, dos referentes indiscutidos de la escena nacional, se sumergen en esta oportunidad en una historia que transita los pliegues de las relaciones humanas con una mirada aguda, honesta y profundamente divertida.

Claribel y Pablo fueron pareja en la vida real, lo que añade una capa de verdad, química y emoción al vínculo que interpretan sobre el escenario.

Foto: gentileza Prensa Por: IRISH SUAREZ

CLARIBEL MEDINA Y PABLO ALARCÓN: A CORAZÓN ABIERTO SOBRE SU NUEVA OBRA, SU RELACIÓN COMO PADRES SEPARADOS Y LAS NUEVAS GENERACIONES

- Claribel y Pablo, estrenan “Es complicado” en el teatro. Juntos.

CM - El 8 de mayo, ya, este jueves es el estreno en ese teatro maravilloso que está sobre Santa Fe, en la Casa del Teatro, el Teatro Regina, que fue fundado en 1936. Tremendo lugar.

- ¿Y cómo es trabajar juntos después de... 33 años, más o menos?

PA- Sí, más o menos. Sí, ponele.

¿En el año 35 se inauguró? No, me quedé pensando, perdón...

CM - Sí, sí, en el 35 se inauguró el Teatro Regina sobre Santa Fe. Yo soy la puertorriqueña y soy la que sabe la información, ¿te das cuenta?

PA- Bueno, está la inteligencia artificial hoy.

CM- En realidad ella te preguntó hace cuánto que no trabajamos juntos y vos te querés ir por el costado...

PA- No, hace 10 años que trabajamos juntos.

- ¿Tuvieron una obra hace unos años?

- Un ensayo, pero teníamos muy poco que ver. Era una obra en Villa Carlos Paz que llamaba Los Corruptelli, pero no teníamos ni escena juntos.

PA - No, no, claro.

CA - Entonces es como que “hola, chau”.

Foto: Ciudad

PA - No trabajábamos juntos. Esto fue diferente. Empezó desde la idea hasta el jueves que estrenamos.

CM - Y no hay nadie más, ¿entendés? Arriba del escenario. O sea que somos nosotros dos con nuestra alma. Pase lo que pase, nadie se puede ir de ahí.

- Claro. ¿Tiene un poco que ver la historia con lo que pasó con ustedes o es totalmente nada que ver?

CM - Tiene que ver con todo el que se separó.

PA - Sí, no fue buscado. Creo que cualquier persona que haya pasado o por una pareja, por una separación o por un divorcio se va a ver reconocido.

“Nos pegamos unos ladrillazos cuando nos peleábamos con Claribel”. Pablo Alarcón sobre su relación tras separarse.

- Ok. Y bueno, ¿cómo fue ahora reconciliarse? O bueno, que iban y se reconciliaban... y en un momento se volvieron a pelear, puede ser, en unos años hace poco. Pero después pasó y estuvo todo bien.

CM - Nosotros hemos tenido a partir del 98 una relación. Una relación fantástica donde nunca pasó nada. Re bien, ¿no? Nos comunicábamos. ¿No? ¿No fue así?

PA- Nos pegamos unos ladrillazos. No, cuando nos peleábamos, sí.

CM - ¿Vos decís?

PA: Sí, sí, pero...

CM -¿Me cortaste el teléfono muchas veces?

PA: Sí, sí.

CM - O sea, yo creo que sí. Una de las cosas que yo me acuerdo es que me agotaba el teléfono cuando llamaba. Y yo hacía una típica que hacemos todas las mujeres separadas, que es tener el teléfono en la mano y hacer así (lo aleja) con el teléfono.

“¿Qué me decías?" Y dejás el teléfono por el aire, ¿viste? Dando vueltas.

Se ríe el compañero porque sabe que es verdad. Y también lo debe haber hecho él (le dice a nuestro camarógrafo).

Y en un momento decir “no te entiendo. Chau, se corta, se corta. Ok, chau, chau. Después hablamos”. Pum, ¿quién no la hizo?

- Bueno, y ahora este proyecto ¿lo armaron, lo pensaron ustedes, lo escribieron? ¿Cómo fue ideado? ¿Cómo surgió?

PA - La dirección es de Ernesto Medela. La producción es de Damián Sequeira. Y estrenamos el 8 de mayo en el Teatro Regina.

Foto: Ciudad

CM - Pasó que nosotros leímos varias obras. Ninguna nos llegaba al corazón. Ninguna contaba lo que para trabajar juntos otra vez, después de 32 años, de no subir al escenario.

Por la admiración... Porque a mí me encanta él como compañero actor en el escenario. Me hace reír. Y creo que yo también a él, creo, no sé.

“A mí me encanta él como compañero actor en el escenario. Me hace reír. Y creo que yo también a él”. Claribel Medina sobre Pablo Alarcón

Bueno, no aparecía la obra. Y dijimos que no a varias obras. Hasta que leímos esta, que nos daba el puntapié inicial para contar de verdad con ganas lo que teníamos ganas, lo que la gente se podía llegar a sentir identificado, que es la verdad de la vida: que te enamorás, te enojás, te separás, desconocés al otro y después ¿qué haces?

- Claro, ¿cómo sigue la vida, no? Bueno, ustedes tienen dos hijas preciosas. Cuéntenos un poco ahora, Agostina, que es la menor, está viviendo en Miami, ¿no? ¿Cómo es la vida de ella allá, que está trabajando como influencer, no? Está haciendo notas en la calle...

PA - Ella estudia en la universidad. Se recibió este año...

CM - Se recibió el 27 de abril. Se acaba de recibir y sigue con la facultad igual en Miami, porque fue becada. Y se ganó por ese personaje de la influencer que ella hace en la calle, unos premios que no te sé decir porque fueron allá.

Pero se recibió de editora de radio, televisión y cine y está estudiando producción.

- Ah, bien, ¡completa!

CM - Entonces, en eso anda, ¿no? Como es la vida, encontrando su camino. No deja de actuar, por supuesto.

- Este personaje se lo creó como si fuera una chica... Girl issues, ¿no? Como problemas de chica de Miami, ¿no? Como que se inspiró un poco en eso.

- “Sin dinero” se llama el personaje, a mí me parece genial. En inglés sería Sindel and Neuro, que es como ella lo pronuncia allá. Y si lo pasás al español es “sin dinero”. Es una chica que busca novio que tenga plata.

- Claro, está bien. Muy bien, bueno, muy divertida. ¿Y ustedes cómo se sienten con esto? ¿Están orgullosos de ellas? Seguro que sí.

PA - Sí, bueno, yo me siento muy orgulloso de mis dos hijas, de Antonella, de Agostina. ¿Qué te puedo decir? Sí, las mejores hijas tengo, las mejores.

Agostina Alarcón, la hija de Claribel Medina y Pablo Alarcón. Foto: IG

CM - Son dos mujeres maravillosas. ¿Qué va a decir una madre y un padre de sus hijos? Obvio, ¿no?

Pero sí tengo que destacar que son hijas de artistas, hijas de personas que nos autoproducimos, que hacemos de nuestro trabajo, aún cuando no existe el trabajo, la forma de hacerlo, por el amor al arte y también por la economía.

Pero más allá de eso, criamos dos hijas que son dos minas que se ponen de pie en cualquier circunstancia.

Una es bióloga y guía de montaña, Antonella, que vive acá, que acaba de bajar de Azul, dio un curso de primeros auxilios en Azul, preparando gente porque es guía de montaña oficial.

- ¡Muy interesante!

CM -Sí, es muy interesante lo que hace. Imagínate que sube 4.000 metros de altura, con eso te digo todo. Ahora se va a Mendoza a subir una montaña de 5.000 metros de altura. Los padres quedamos acá. Se va el 12.

Y hace grupos de guía de montaña que ella los lleva a conocer lugares. Los lleva a conocer montañas en Ushuaia. Y hace todo el camino de lo que significa conocer las montañas argentinas. Que es un programón.

Y luego Agostina es actriz, sigue trabajando con actrices y compañeras directoras argentinas radicadas en Miami. Estudia en la facultad del Miami College y se acaba de recibir el 2.

Pero por sobre todas las cosas es una mina que cae de pie con su humor y su alegría y con una fuerza de vida que sin duda la sacó de acá...

- ¡La heredó de ustedes!

(Se frena porque Pablo Alarcón le hace señas hacia el mentón)

- ¿Qué tengo?

PA - Baba.

CM - ¿Sí, no? Baba. Es muy fuerte hablar de tus hijos. ¿Y yo qué te voy a decir? Pero no lo digo solamente por Antonella y Agostina. La juventud actualmente es muy criticada. Y yo soy una defensora absoluta de los jóvenes.

Claribel Medina y Agostina Alarcón.

Pablo y Agostina Alarcón.

Yo creo que los jóvenes con todo el mundo que les ha tocado vivir, que es bien distinto, un mundo de redes donde encontrar trabajo es difícil, no solo en la Argentina sino en el mundo entero...

- Y el mercado laboral.

CM - Esta juventud es grosa. Es grosa y talentosa.

- Claro, no es la generación de cristal, es la generación de plomo...

CM - Sí, tal cual. Además si decís de cristal, ¿qué sería lo malo? Porque lo maravilloso, que es lo que me enorgullece a mí, es que la gente joven como vos y estas chicas de quienes estamos hablando no tienen miedo de decir por qué lloran, o qué los lastima, o qué sienten que es un fracaso, o criticar al otro y enfrentar lo que los adultos pensamos.

- Lo que pensaban y no se animaban a decir...

- Claro, yo amo, amo, amo este grupo. Soy una defensora absoluta. Me saco el sombrero.

- ¡Muy bien! Bueno, ¿por qué no se puede perder la gente “Es complicado?”

PA - Toda la obra es una pelea. Una pelea entre un hombre y una mujer. Un matrimonio. Con mucho humor y una solución.

Vayan. No se van a arrepentir. Se van a reír mucho. Van a pensar en ustedes, en vuestras parejas. Y se van a divertir.

Y ahora voy a seguir yo porque siempre me interrumpe. Yo estaba diciendo hace media hora. Perdón, lo tengo que decir en público porque no me deja hablar. (Se ríen)

Estrenamos el 8 de mayo en el Teatro Regina, la calle Santa Fe y Libertad.

CM - ¿Y dónde estamos el 9, Pablo?

PA - Bueno, ya te toca a vos.

CM - Estamos en Villa Cañás, el 10 en Rufino, el 11 en María Teresa. El 15 de vuelta en el Teatro Regina, el 16 de mayo en Las Flores, el 17 en Madariaga (no Madagascar, como dije en el otro programa). Y el 18 en Castelli.

Y te digo una última cosa de la obra: la obra es humor, pero también es reflexión. La obra es emoción y es como un espejo pequeño de la realidad.