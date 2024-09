Quienes la conocen desde sus inicios como actriz y vieron sus primeros videos de Instagram -que no tardaron en hacerse virales-, pueden coincidir con que Mica Lapegüe está cumpliendo su gran sueño. El año pasado interpretó en El Galpón a Popi, el personaje que empezó a crear años atrás desde su casa paterna de Lomas de Zamora y sólo con la ayuda de su mamá, Bochi.

Mica Lapegüe interpretando a Popi en El Gapón Por: Instagram @micalapegue | Instagram @micalapegue

La labor que desarrolló en 2023 en el programa del eltrece que se emitía los sábados por la noche, fue reconocida el lunes pasado nada más y nada menos que por APTRA, asociación de periodistas argentinos que la nominó como Mejor Humorista para los Martín Fierro 2024 de televisión. Era una terna difícil, en la que Mica Lapegüe tuvo que competir con Fátima Flórez y Pichu Straneo, pero ella ya estaba feliz nada más que con la nominación.

En la alfombra azul previa a la gala, Mica Lapegüe habló en exclusiva con Ciudad, junto a su papá, Sergio Lapegüe, el elegido por la nominada para que la acompañe en esa noche tan importante.

“No estuve haciendo las cosas para llegar a determinado resultado. Yo disfruto cada cosa que hago. Estaba en El Galpón y disfrutaba cada día que iba a grabar, sin pensar en que me podían terminar nominando".

- Ciudad: Mica Lapegüe y Sergio Lapegüe. Hoy Sergio de acompañante y Mica, protagonista...

- Sergio: ¿Vos te acordás que nos hiciste alguna de las primeras notas cuando íbamos a empezar con El Galpón?

- Ciudad: ¿Te dimos suerte?

- Sergio: Sí. ¡Ay, sos como Mirtha (Legrand)!

- Ciudad: Mica, ¿cómo te preparaste para esta noche tan especial? Te enteraste de la nominación en el medio de un viaje.

- Mica: En el medio del viaje, nos enteramos ahí, ¡y ya! Nada, en estado de shock, ¿viste? No lo podíamos creer. Yo no lo podía creer, muy feliz. Y a partir de ahí, empezar a preparar y a disfrutar todo: desde que llamé a Jorge Rey para el vestido, el maquillaje, de todo el proceso. La verdad es que estoy muy feliz, muy agradecida con todos.

Sergio y Mica Lapegüe (Fotos: Movilpress)

- Ciudad: Quienes te conocemos desde que empezaste haciendo un teatro casi under, en redes sociales con Popi, este personaje que ahora te trajo a los Martín Fierro, que empezaste haciéndolo en tu casa, con tu mamá... muy “casero” todo. En ese momento, ¿soñabas con llegar acá? ¿

- Mica: Superó las expectativas porque, lo que me di cuenta ahora con la nominación, es que no estuve haciendo las cosas para llegar a determinado resultado. Yo disfruto cada cosa que hago. Estaba en El Galpón y disfrutaba cada día que iba a grabar, sin pensar en esto. Y cuando llega esto fue como: “¡Ah, claro! Pasan estas cosas, ¿viste?”. Pero muy feliz, muy feliz. Pero lo que me pasa es esto: Disfruto cada cosita. Hacer teatro es lo mismo, ¿no? No estoy pensando a ver si nos nominan. Estoy disfrutando cada función, conectando con la gente.

“Ya estar nominada es el premio.

- Ciudad: ¿Qué cábalas tenés para esta noche?

-Mica: No, no tengo ninguna. No, no, no, ninguna cábala. Vengo a esto: a disfrutar, a vivirlo todo este momento; a estar acá. No me quiero olvidar de nada de lo que está pasando.

- Sergio: ¡Entonces te voy a retratar!

- Mica: ¡Ah! Me va a filmar ahora. Pero nada, eso... ninguna cábala. A disfrutar y ya estar nominada es el premio.