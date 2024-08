Melody Luz es una mujer multifacética: artista, mamá, enamorada y emprendedora, entre muchos otros títulos que se le podrían atribuir.

En pareja con Alex Caniggia desde 2022, cuando ambos participaron de El Hotel de los Famosos, Melody tuvo a Venezia en 2023 y se convirtió en mamá por primera vez, con una carrera artística en pleno vuelo.

Ahora, la bailarina está por estrenar el 12 de septiembre en el Teatro Metropolitan Indómito, una obra que la tiene muy entusiasmada y que le demandará mucho a nivel físico, por lo que tuvo que prepararse para el desafío.

En una charla distendida con Ciudad, Melody habló de todo: su trabajo como artista, su nueva faceta de emprendedora, sus ganas de hacer streaming, la relación con Alex, la maternidad de Venezia y los sueños que le quedan por cumplir.

Por: Estefania Lisi

MELODY LUZ, SINCERA SOBRE SU TRABAJO COMO ARTISTA, SU RELACIÓN CON ALEX CANIGGIA, LA MATERNIDAD Y LOS DESAFÍOS PROFESIONALES

- ¿Cómo te venís preparando para esta obra, Indómito? Vos hacés el papel de la antagónica, ¿no?

- Así es, sí, yo soy la líder, que le complica un poco las cosas a Lili, la protagonista.

Y bueno, nada, me estoy preparando hace varios meses, desde todo lo físico y lo actoral, así que bien.

- Bueno vos sos una genia en danza, ¿te estás preparando para acrobacia no?

- Sí, sí, lo que fue nuevo para mí fue hacer trucos, o que me digan “bueno acá te voy a hacer volar y caés de cabeza”.

Y yo “bueno, está bien”, por suerte no soy miedosa, entonces fui de una y la verdad que los chicos me recibieron súper bien.

- Bueno, hace poquito Venezia cumplió un año. ¿Cómo venís llevando la maternidad con este proyecto nuevo y todo lo que implica?

- Y es muy agotador, no te voy a mentir, porque es un bebé y requiere de mucha energía, pero la verdad es que es un motor para todos los días hacer lo que amo y también que ella absorba eso de que una puede ser mamá y seguir cumpliendo sus sueños.

El mediático se hizo un profundo cambio de look. Imagen subida a Instagram por @alexcaniggia (INSTAGRAM). Por: Imagen subida a Instagram por @alexcaniggia (INSTAGRAM)

- Obvio, sí. ¿Y cómo se manejan con Alex la crianza de Venezia? ¿Se dividen los tiempos?

- Tenemos una niñera que vive con nosotros, que es una amiga mía. Y bueno, o sea, ella es la que está casi todo el tiempo con Venezia y después, bueno, cuando yo vuelvo comparto con la bebé, después cuando vuelve Alex también.

Los dos tenemos horarios muy locos y que van cambiando cada día, pero por suerte nos pudimos organizar bien.

- Buenísimo. ¿Y llevás a Venezia a los ensayos de Indómito?

- A veces viene. Bueno, yo bailé con Venezia en la panza hasta los siete meses y es como que ella lo siente. Porque ve música o ve gente bailar y se porta súper bien y aplaude y se mueve y los mira. No es que llora o se mete en el medio.

Entonces es como que ya literalmente desde la panza sabe lo que es esto. Así que cuando puedo la llevo y la pasamos re bien.

- Sí, me acuerdo que bailaste embarazada hasta bastante. Que todo el mundo te estaba criticando. Pero bueno, más que nadie, una misma sabe cuándo, hasta dónde, obvio, ¿no?

- Total. Yo paré porque ya me pesaba la panza, pero a mí me hizo súper bien el embarazo no quedarme quieta.

Además, el saber que me estaba creciendo un ser adentro y que yo con eso también pueda seguir creando arte, para mí fue como súper significativo. Así que no me arrepiento de nada.

Melody Luz y Erik Ferreyra debutan con "Indómito historia" el 12 de septiembre en el Teatro Metropolitan. (Foto: Prensa)

- ¿Y tendrías otro hijo?

- Alex quiere, yo también, pero no ya. No ya porque siento que ahora es mi momento de brillar como artista. Y bueno, siento que con otro bebé en camino se complicaría, pero me gustaría más adelante, sí.

- ¿Y están cómodos conviviendo, pensando una vez en casarse o algo más?

- No, casarse es un plan que no tenemos en mente. A Alex no le interesa y yo no me imagino vestida de blanco. Siento que eso no modifica nuestro amor, así que por el momento estamos bien así.

- Bueno, buenísimo. ¿Están viajando seguido por el tema del trabajo de él o se quedan acá?

- No, estamos acá. Más que él, tiene que estar de lunes a viernes, sí o sí, en su stream.

Estamos viendo de planear algún viajecito de sábado o domingo, algo así como para distender un poco. Pero bueno, yo también estoy con la función, con muchos ensayos, entonces todavía nos falta acomodarnos.

Y una escapadita vendría bien.

Melody Luz es una de las protagonistas de "Indómito historia" (Foto: Instagram /melodyluz)

- Bueno, ahora que empezó con el streaming, ¿vos te verías haciendo streaming con él?

- Me encantaría hacer streaming. No con él, pero porque manejamos energías distintas, muy distintas, y además siento que vernos ya todo el día, trabajar juntos, es sano también para una pareja encontrar los tiempos de cada uno.

Así que me encantaría tener un streaming propio, me gustaría abordar todos estos temas del Femme Style, del empoderamiento.

También ahora salí con mi marca de ropa a hablar de emprendimientos de mujeres. Lo estoy craneando.

- La ropa es para bailar heels...

- Es para bailar heels, pero también se puede usar para salir a bailar a boliches, o para ir a una noche a una cita. La idea es que las mujeres (o los hombres, que también pueden usarla) se sientan cómodas y sensuales.

- ¿Y llegaste a conocer a Furia, que está trabajando con Alex en streaming?

- La conocí el otro día, nos saludamos, pero justo empezaba el programa, así que no pudimos hablar mucho.

Yo banco mucho esa dupla, siento que se entienden mucho las energías. Siento que él no podría trabajar con otra persona y viceversa, porque están los dos arriba todo el tiempo. Y la verdad que como dupla de trabajo me gustan.

- Y sentís como que vos y Alex complementan, que él es muy arriba y vos sos más tranqui, ¿no?

- Sí, nosotros somos el ying y el yang. Él necesita a alguien que lo baje a tierra y yo necesito, por momentos, a alguien que me lleve un poquito más a la locura, porque si no yo soy como muy estructurada, muy terrenal. Y bueno, a veces nos pasamos. Yo me paso de tranquila, él se pasa de loco, pero nos entendemos.

- Es curioso que digas que sos tranqui, porque... Cuando bailás, como que no se te ve tranqui, como que te transformás.

- Sí (se ríe).

- Pero re bien, bueno, está bueno que sea tu personalidad.

Por otro lado, habías hecho un descargo por redes hace un tiempo sobre tu paso por los realities y la televisión en general. ¿Te ves trabajando en tele alguna vez de nuevo? En ese momento habías dicho que no te sentías cómoda.

- No lo sé, no lo sé. Creo que mi lugar hoy en día está en el teatro. Me gustaría en el stream. Siento que podría generar mi propia energía, mi propio espacio.

La tele siento que tiene algo como muy... De que servís en el momento y después ya te descartan. Y deshumaniza todo lo que uno es.

Y siento que lleva una carga mental muy fuerte. Por lo tanto, exposición. Y aprendí en todo este tiempo, luego del Hotel de los Famosos y también de Showmatch, a cuidar mi salud mental.

Entonces, es eso más que nada. Quizás podría volver a trabajar, pero vería en qué. Para no dañar mi cabeza.

- Y si hicieras streaming, entonces harías como una especie de, no sé, te pongo una referente: Flor Jazmín, que hace su puesta en escena en Luzu. ¿Combinarías danza con streaming, por ejemplo?

- Siento que Flor capaz va más por analizar temas o es más graciosa. Yo también lo soy, pero iría más como por hacer puestas, pero hablar más de la danza.

Como, bueno, hablar con referentes de la danza, cómo llegaron, que quiénes los inspiran, no sé, qué marcas de ropa usan o qué usarían, o con qué prendas se sienten cómodos.

Alex Caniggia y Melody Luz llevaron a Venezia por primera vez a dar vueltas en una calesita. (Foto: Instagram/veneziacaniggia)

También invitaría a algunos alumnos, porque soy profe y me llena el alma dar clase y aprender de ellos y ellos de mí. Generar esos espacios de intercambio, me gustaría generar algo nuevo.

- Bueno, y por último, Indómito. ¿Te podemos ver ahí a partir de...?

- Indómito va a estar en el Teatro Metropolitan a partir del jueves 12 de septiembre a las 22.30 horas y vamos a hacer cuatro funciones, o sea, a partir de ese jueves, los demás jueves. Y las entradas se pueden comprar por boletería o por Plateanet.

Y la verdad que es un show que la gente va a amar, pero realmente, porque hay vértigo, hay gente volando todo el tiempo, hay una historia con la que sea de lo que sea, que esa persona venga, cual sea su rama, se va a sentir identificado como de lucha y de los obstáculos de la vida.

Entonces, siento que cualquier persona realmente puede venir y le va a gustar.