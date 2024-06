La aparición de Natalie Pérez en el escenario junto a Sobredosis de Soda sorprendió a las casi 5.000 personas que fueron a ver a la banda, al finalizar se llevó una merecida ovación de pie del público tras cantar Tratame suavemente, y habló con Ciudad sobre su noche mágica.

La interpretación que la cantante hizo en dueto con Mariano Albergoli, acompañados por la banda tributo a Soda Stereo en vivo, fue majestuosa.

“Es una canción compleja en el tono original o me queda grave o me queda muy aguda, pero hicimos una linda versión”, afirmó Natalie a Ciudad.

“La gente me recibió súper bien y fue muy hermoso. El show de los chicos estuvo tremendo. No me imagino lo difícil que debe será ser una banda tributo, pero lo hacen muy bien con mucho respeto. Son grandes músicos y se disfrutó mucho”, continuó.

Sobredosis de Soda en el Luna Park.

Entonces, Natalie Pérez explicó por qué fue madrina de Mariano Albergoli, Ezequiel Pérez Casas y Julio Di Liscia: “Me pareció lindo acompañarlos en su primer Luna Park y cantar el tema de Daniel Melero que Gustavo Cerati había elegido para reversionar”.

CÓMO LLEGÓ NATALIE PÉREZ AL RECITAL DE SOBREDOSIS DE SODA

“Uno de ellos estaba en un casamiento en el que yo canté Tratame suavemente, se ve que lo tenían en la lista de su show de gira. Me propusieron cantar con ellos unos meses después”, contó Natalie Pérez.

“Yo sabía de la banda, las veces que la escuché me pareció que sonaban muy bien en vivo porque son grandes músicos”, concluyó admirada por el talento de los integrantes de Sobredosis de Soda, el grupo que en rindió un verdadero tributo a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio.