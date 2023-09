En el marco de la llegada de Casi Muerta a HBO Max, la película dirigida por Fernán Mirás que se estrenó en julio de este año, Natalia Oreiro, su protagonista, brindó una conferencia de prensa junto a todo el elenco del largometraje y le dedicó palabras de amor a su colega y amigo.

“Lo que más me enamoró del proyecto fue él”, aseguró Natalia entre risas, y para la sorpresa de todos los presentes, cuando le preguntaron qué fue lo que más le atrajo de hacer este trabajo. “Pero no quiero que me malinterprete la novia”, aclaró inmediatamente.

Natalia Oreiro, Fernán Mirás y el resto del elenco en la presentación de Casi Muerta. Foto: Gentileza prensa HBO Max.

“Nosotros habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos un tiempito antes en Re loca, otra gran comedia. Él acababa de estrenar su ópera prima, El peso de la ley, que a mí me encantó. Entonces le dije: ‘No puede ser que seas buen actor, buen director, buena persona, yo quiero que me dirijas, así que convocame para tu próxima película’”.

El elenco de Casi Muerta se completa con Diego Velázquez, Paola Barrientos, Ariel Staltari, Alberto Ajaka y Violeta Urtizberea.

Natalia Oreiro en la presentación de Casi Muerta. Foto: Gentileza prensa HBO Max.

DE QUÉ TRATA CASI MUERTA, LA PELÍCULA PROTAGONIZADA POR NATALIA OREIRO Y DIRIGIDA POR FERNÁN MIRÁS

Casi Muerta habla de la amistad, del amor, de la muerte y de las cosas importantes de la vida. Es una comedia divertida y desopilante, que se ríe de cosas serias.

“Una de las cosas que a mí me fascinó fue lograr formar este elenco y ver que ellos podían contar toda esa historia. Me sorprende cómo lo hicieron”, explicó Fernán Mirás en la presentación.

Natalia Oreiro, Fernán Mirás y Ariel Staltari en la presentación de Casi Muerta. Foto: Gentileza prensa HBO Max.

“Un día se tentaron en una escena y fue clave para construir el vínculo. Que se tentaran contaba mucho la amistad, entonces todas las veces que se tentaban quedaban las escenas. Se reían de la situación por absurda”, profundizó el también actor.

La película es una adaptación de Bypass, la comedia vasca nominada a 15 premios Goya, incluidos Mejor Película y Mejor Guión.