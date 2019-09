Zaira Nara y la posibilidad de que Icardi y Maxi López jueguen juntos alguna vez: "Sería lindo por los chicos"

Finalmente, en las últimas horas Mauro Icardi dejó oficialmente el Inter, club con el que atravesó infinidad de conflictos el último año, y se sumará a las filas del Paris Saint Germain.

En medio de las repercusiones por su pase, Maxi López tuvo un picante gesto al postear una foto en Instagram junto a Neymar, figura del equipo francés y futuro compañero de Icardi.

En Morfi, todos a la mesa debatieron sobre la publicación del exmarido de Wanda Nara y su hermana Zaira Nara no pudo evitar el tema: “¿Piensan que a Neymar no le preguntan por Icardi siendotan importante en el PSG?”, se preguntó la conductora.

Y su compañero Chino Leunis bromeó: “Dicen los rumores que ahora Neymar estaría pidiendo sumar a Maxi López al equipo... No, mentira, ¿sabés que lindo quilombo se arma?”.

Lejos de mostrarse incómoda ante la posibilidad de que su actual cuñado y el ex de Wanda jueguen juntos alguna vez, Zaira disparó: “Ay, por los chicos sería re lindo. ¡Todos ahí, ya fue! Todos en el mismo departamento”, dejando en claro su deseo de que se recomponga la relación familiar de su hermana y López por el bien de sus tres sobrinos Valentino, Constantino y Benedicto.

Semanas atrás, Zaira se había referido públicamente al conflicto de Wanda y Maxi, quien asegura que no ve a sus hijos hace meses: “Yo, tratando de olvidar por un instante todo lo que sé como familia y todas las cosas que tuvo que pasar mi hermana, que muchas no llegaron a la prensa, decís ‘pobre, quiere ver a sus hijos y no puede’. Pero, por otro lado, el que quiere ver a sus hijos no va a un programa de televisión a pedirlo, yo te tiro la puerta abajo hasta que los veo”.