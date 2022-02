Zaira Nara y un pedido especial a Wanda y Mauro en medio del rumor de su separación: “¿Me quieren adoptar?”

Navidad: la última foto de Zaira con Jakob.

LOS MOTIVOS DE LA CRISIS DE ZAIRA NARA Y JAKOB VON PLESSEN

A comienzos de enero, Ana Rosenfeld habló sobre el rol de Jakob en la cita de Icardi y la China en París: “No es bueno tener un cómplice porque estás involucrando a más personas en una situación”.

Y se refirió al supuesto malestar de Zaira porque su marido habría esperado en un auto fuera del hotel a Icardi: “Si se enojó o no, no lo sé. Entiendo que no le debe haber gustado nada que lo haya apañado”.