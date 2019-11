Zaira Nara, molesta por la filtración del rumor de embarazo de Paula Chaves: "Me indigna cuando lo anuncia otro"

Este mes, el rumor de que Paula Chaves estaría embarazada por tercera vez comenzó a tomar fuerza luego de que Ángel de Brito lo diera por confirmado en Los Ángeles de la Mañana.

Desde entonces, tanto la modelo como Pedro Alfonso fueron consultados por la supuesta dulce espera y se convirtieron en noticia, dado que el supuesto embarazo habría sido el motivo central de la desvinculación de Chaves de la comedia que debuta este verano en Villa Carlos Paz.

"Me indigna cuando anuncia otro los embarazos. Paula Chaves no dijo estar embarazada... si vos no decís que estás embarazada, no preguntes más nada. Eso es lo que me molesta". G-plus

Amiga íntima de Paula, Zaira Nara tocó el tema en Morfi, todos a la mesa y no disimuló el malestar que le causó que la prensa confirmara un tema privado, sin el aval de la protagonista.

"Ayer estaba en la peluquería y amo las revistas, pero yo me indigné cuando anuncia otro los embarazos. Paula Chaves no dijo estar embarazada", comenzó diciendo la conductora, mostrando un semanario que se hizo eco del rumor. Y Melina Fleiderman agregó: "¿El título de la revista qué dice? 'Está embarazada y no es ningún teatro'. Ella no dice que está embarazada, pero tampoco lo desmiente".

Firme en su postura, Zaira le contestó: "Sabés qué pasa, Meli, si vos no decís que estás embarazada, no preguntes más nada. Eso es lo que me molesta... Paula obviamente va a tener una familia recontra numerosa, pero por qué la necesidad de preguntar '¿pero estás?, ¿estás?'”.

Poniéndose en el lugar de su amiga, al estar cursando su segundo embarazo de Jakob von Plessen , Nara puso un significativo ejemplo de la importancia de ser cuidadosos con estas noticias: "¿Sabés cuándo le conté yo a Mali que estoy embarazada? Fue el día que vine a Morfi a contárselo a ustedes. Casi de 4 meses. ¿Por qué Mali tenía que enterarse por una mamá del jardín o por un compañerito que leyó en tal revista que su mamá va a tener un bebé? ¡No! Permitime mi privacidad y mi momento con mi hija para que cuando yo considere que es un embarazo seguro, avanzado, se lo cuente. Pero al estar en el medio todos quieren tener una noticia que todavía no está. Eso a mí me indigna".