Zaira Nara le hizo un firme pedido a Wanda por sus escándalos con Mauro Icardi

Zaira Nara contó en una entrevista con Socios del Espectáculo el firme pedido que le hizo a Wanda por sus escándalos con Mauro Icardi.

“Hablemos de la novela turca capítulo 5127… ya es mucho”, le dijo el cronista, y la modelo respondió: “Por Dios, ¿no? Igual siento que hay un montón de accesorios que son ajenos a la realidad”.

“Vimos un viaje a Maldivas de Wanda con Mauro”, siguió el periodista. Y Zaira comentó: “¡Qué lindo lugar! Aparte lo peor de todo es que me querían llevar a mí, ¿qué iba a hacer yo ahí, sostener la vela?”.

“¿Ese viajecito de amor se puso sostener ahora a la distancia? ¿Wanda está con Mauro?”, insistieron desde el programa de eltrece. A lo que la modelo contestó: “No tengo ni idea, supongo que sí”.

"Le dije no me cuente más nada, no quiero recibir información". G-plus

“Ya estamos hartos…”, dijo con humor el notero, y la entrevistada expresó contundente: “Yo no tengo ni idea, no me pregunten más nada chicos. No sé nada de verdad, porque no quiero saber nada, prefiero que no me digan”.

“Como hermana, ¿le aconsejas algo?”, le consultó al final y fue entonces cuando la expareja de Jakob von Plessen sentenció: “Que no me hable más de vida privada, le dije no me cuente más nada, no quiero recibir información”.

ZAIRA NARA HABLÓ DEL REENCUENTRO DE WANDA CON L-GANTE EN ARGENTINA

Zaira Nara habló con Socios del Espectáculo del reencuentro de Wanda con L-Gante tras su regreso a Argentina, después de probar reconciliarse con Mauro Icardi.

“Viste que Wanda fue visitada hoy por L-Gante en su casa, por la mañana”, le preguntaron y la modelo contestó: “No sabía”.

“¿La fue a visitar o pasó la noche ahí?”, insistió el cronista y Zaira cerró: “No tengo ni idea, es un edificio enorme, tampoco hay que relacionar todos los bardos al departamento de mi hermana”.