Zaira Nara habló de la versión de reconciliación de Wanda y Mauro Icardi

Zaira Nara habló en una entrevista con Intrusos de la versión de reconciliación de Wanda con Mauro Icardi y dejó en claro su postura al respecto.

“Se está hablando de una supuesta reconciliación de Wanda con Mauro”, le dijo el cronista y la modelo respondió: “Mientras sean felices, es lo uno que quiero, la felicidad de todos, ojalá”.

“¿Vos preguntaste?”, insistió y la conductora contestó: “No, hay cosas que ya no pregunto, además hay mucha diferencia horaria entonces nos mandamos mensajitos pero me responde al otro día”.

“¿Si se hubiese reconciliado te lo hubiese dicho? ¿no te dijo nada no?”, le consultaron y Zaira sentenció: “Sí, obvio, creo que por ahora no. Cuando Wanda me llama son horas al teléfono, pero son temas que estamos tratando de no tocar”.

LA FOTO DE WANDA NARA QUE DIO INDICIOS A UNA RECONCILIACIÓN CON MAURO ICARDI

Wanda Nara compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto que dio que hablar ya que dio indicios de una reconciliación con Mauro Icardi tras su regreso a Turquía.