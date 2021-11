Zaira Nara habló por primera vez de China Suárez y del escándalo de Icardi que involucró a su marido: "Yo de ella no sé qué pensar"

La polémica de Wanda Nara con Mauro Icardi y la China Suárez tuvo el silencio de Zaira Nara. Sin embargo, al ser involucrado su marido Jakob von Plessen como “cómplice” de los engaños que habría tenido el jugador del París Saint-Germain, rompió el silencio y lanzó ásperas frases contra ¿su examiga? en medio de rumores de crisis con su pareja.

“Le pregunté a Zaira por lo que contó Amalia Granata”, empezó diciendo Ángel de Brito sobre la charla que tuvo con la modelo. “Granata dijo que el padre de sus hijos era cómplice de Icardi en el ‘amantazgo’ con la China. Les leo textual lo que me dijo”, señaló en Los Ángeles de la mañana antes de leer los dichos de la animadora.

“No quiero meterme. Ahora todo sale de algún lado”, replicó el conductor. “Y no puedo decir el calificativo”, acotó él, eligiendo mantener en reserva la picante palabra que usó Zaira y que él eligió no contar.

Zaira: "No quiero meterme. Ahora todo sale de algún lado. Yo de ella no sé qué pensar". G-plus

“Yo de ella no sé qué pensar”, fue la fuerte frase que lanzó la exconductora de Morfi, mientras De Brito jugaba con que la charla había sido más extensa, pero que él hacía silencio. “Y ahí no me contestó más. Bah, me contestó algo más pero no lo voy a leer”, acotó, picante.

De Brito: "Me dijo ‘no quiero meterme’, Zaira no me dijo si se peleó o no con el marido. Algún quilombo tuvo, eso te lo firmo". G-plus

Pero cuando las “angelitas” quisieron saber si Zaira seguía con su pareja o si la relación se había afectado por la polémica, Ángel se despachó. “Me dijo ‘no quiero meterme’, no me dijo si se peleó o no. Algún quilombo tuvo, eso te lo firmo”, aseveró. ¿El picante remate del periodista? “¡Qué obvios son los hombres! Por eso a las mujeres no las agarran nunca”, concluyó.

“El marido de Zaira habría sido cómplice del Wanda Gate, lo cubrió como cuñado. Me van a decir que es mentira, pero no. Ellas dos sospechaban esto”, arrojó la periodista en Polino auténtico, el ciclo de Marcelo Polino en Mitre.

“Por eso hubo un temita ahí entre Zaira y su marido. Ellas sospecharían que se encontraron y él lo cubrió. Aparentemente ese encuentro fue cuando las dos hermanas fueron a Milán”, detalló.