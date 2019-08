Zaira Nara explicó por qué no borró su tweet del "menos mal que no me casé", tras la separación de Forlán

En el día de su cumpleaños número 31, Zaira Nara no solo confirmó que está esperando su segundo hijo junto a Jakob von Plessen (38), sino que aprovechó la presencia de Paula Chaves en el móvil de Morfi, todos a la mesa para recordar cómo comenzó su entrañable amistad.

Lo que no imaginó la morocha fue que la mujer de Pedro Alfonso enmarcaría el inicio de su relación en el año en que Zaira se separó de Diego Forlán... sin eludir la polémica. "Ahora lo que les puedo decir es MENOS MAL QUE NO ME CASÉ", había tweeteado Nara en junio de 2011, sin revelar el motivo de la inesperada ruptura con el futbolista uruguayo.

"No me acuerdo por qué nos hicimos tan, pero tan amigas. Yo te hice gancho con Pedro", comenzó diciendo la hermana de Wanda Nara. Pero Chaves la corrigió en vivo: "Nos conocimos antes. Hicimos un catálogo en el sur. Ahí no tuvimos mucha onda. Pero en el 2010 hicimos un programa y vos tuviste un acontecimiento muy importante en tu vida, en el que pateaste el tablero, dejaste todo y te viniste a la Argentina. Ahí estaba yo recibiéndote con los brazos abiertos. Ahí empezó nuestra amistad, en el 'menos mal que no me casé'", contó Paula, cerrando el relato con humor.

"Nunca borré ese tweet porque uno tiene que hacerse cargo de lo que dice. Cada tanto me aparece en Twitter que alguien lo menciona. Se ve que es alguien que también pateó el tablero justo a tiempo". G-plus

Con picardía, Zaira no dejó pasar por alto el tema y ahondó: "Gracias Pau, por si alguien no lo recordaba (risas). Yo nunca borré ese tweet porque uno tiene que hacerse cargo de las cosas que dice. Y cada tanto me aparece en Twitter que alguien menciona ese tweet, lo cita. No sé cómo hace para ir 8 ó 9 años atrás, para agarrar ese tweet y poner, ‘como dijo Zaira, menos mal que no me casé’. Se ve que es alguien que también pateó el tablero y cambió de rumbo justo a tiempo".