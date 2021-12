Zaira Nara cruzó a Analía Franchín por su defensa a Mauro Icardi: "No, se puede tirar todo a la miércoles en una noche"

Mientras Zaira Nara y el panel de Flor de Equipo mantenía una video llamada con WandaNara desde Europa, Analía Franchín le habló directamente en defensa de Mauro Icardi y la conductora se mostró en desacuerdo de su posición.

“Chicos no pueden tirar todo por la borda por una huevada, déjense de joder y a Mauro no me lo trates más mal porque pobre, es más bueno. Vos siempre hablaste maravillas de Mauro, eso vale más que un día en París”, le dijo la panelista a la empresaria.

Fue allí cuando Zaira comentó tajante que no coincidía con la posición de Franchín: “Se puede tirar todo a la miércoles en una sola noche así que yo no sé si estoy tan de acuerdo”.

FIRME CONSEJO DE NANCY PAZOS A WANDA NARA TRAS LA DEFENSA DE ANALÍA FRANCHÍN A ICARDI

Nancy Pazos le dio un firme consejo a Wanda Nara en Flor de Equipo luego de que Analía Franchín defendiera a Mauro Icardi tras la polémica con la China Suárez.

“No toleres que alguien te diga que vos lo estas maltratando más a Icardi de lo que él te maltrató a vos, no jodamos”, expresó la panelista picante.