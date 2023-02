Yasmín Corti habló en exclusiva de su vínculo con Fede Barón: "Sería divertido ser cuñada de Jimena"

Yasmín Corti, la última eliminada de El Hotel de los Famosos 2, habló en exclusiva con Ciudad de su paso por el reality show, cómo empezó su vínculo con Federico Barón y el fin de su relación con Nicolás Cabré.

La actriz y bailarina quedó afuera del programa tras competir en la H con Fernando Carrillo y confesó que sintió que estuvo poco tiempo en el hotel: “Te quedas con ganas de haber estado un poco más”.

Respecto al hermano de Jimena Barón, Yasmín explicó que de la amistad pasaron a algo más y que le gustaría tener de cuñada a la cantante: “Sería divertido, tiene un humor parecido al de la hermana, me reía tanto con él que empezó a gustar”.

Al final, la exparticipante de la emisión de eltrece reveló que después de terminar su relación con Nicolás Cabré, tuvieron una charla: “Fue sanadora, desde un lugar de adultos responsables”.

- Recién eliminada de El Hotel de los Famosos 2, ¿cómo te sentís con eso?

- Estoy contenta, obviamente agradecida por la oportunidad, pero te quedas con ganas de haber estado más, haber conocido más…

- ¿Te esperabas quedar eliminada?

- Por un lado uno lo piensa porque es una posibilidad, sobre todo cuando entras a un juego comenzado en el que los focos están puestos más hacia uno. Y yendo a una H con un hombre era una opción quedar afuera, ya lo venía masticando un poco, no quería pero bueno, sucedió.

- Adentro tuviste un romance con Fede Barón, ¿hablaron algo para el afuera?, ¿se están conociendo?

- Es que fue todo tan rápido, las primeras dos semanas fuimos amigos, él para mí fue un sostén porque cuando yo llegué medio que no me hablaban, estaba todo bien pero no estaba con nadie, y con él sí charlando a la noche. Entonces fue primero un amigo y el último día estábamos boludeando con Enzo (Aguilar), él ofició medio de celestino y en un momento decís ya fue. Porque uno dice ‘son dos semanas’, pero al ritmo que se vive ahí, que vas al baño uno atrás del otro, te enojas, jugas, barro, llanto, vulnerabilidad y todo, te parece una eternidad como que te conoces. Entonces en un momento dije bueno ya fue y estuvimos ahí, nos dimos unos besitos.

"En un momento dije bueno ya fue y estuvimos ahí, nos dimos unos besitos". G-plus

- ¿Pero te gustaría tenerla a Jimena Barón como cuñada?

- Sería divertido, el humor de él es lo que más me gustó, porque al principio no me gustaba porque como había estado con Marian (Farjat) para mí era un no rotundo. Después bueno, pasan cosas sobre la marcha, me reía tanto con él que me empezó a gustar. No hablamos nada, surgió, es parecido el humor al de la hermana.

- De tus romances más conocidos, sabemos que estuviste con Nico Cabré, ¿cómo terminó eso?

Terminó como se supo, viste cuando terminas con alguien que te dejas de hablar. Tuvimos nuestra charla tiempo después cuando ya estaba solo, fue sanadora desde un lugar de adultos responsables.

- ¿Si te cruzas con él hoy todo bien?

Sí, todo bien, nos queremos.