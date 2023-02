Yasmín Corti fue eliminada por Fernando Carillo en El hotel de los famosos 2: "Perdón que no pude sacarlo"

Yasmín Corti ingresó hace unos pocos días a El hotel de los famosos2 , pero en ese breve período le alcanzó para comenzar una relación con Fede Barón, que deberá postergar por algún tiempo dado que fue eliminada por Fernando Carrillo.

Tras las nominaciones de la última semana, Fernando Carrillo y Yasmín Corti debieron enfrentarse en el “duelo de la H”, donde la superioridad física del actor quedó en evidencia desde un inicio, aunque él prefirió sacar a relucir su nobleza.

Por eso, en determinado momento, Carillo decidió ralentizar su accionar para darle la oportunidad a la bailarina de que lo alcance, aunque ella aceptó la derrota y entonces Pampita y el Chino Leunis lo declararon ganador.

Más sobre este tema El enojo de Yasmín Corti con sus compañeros en El Hotel de los Famosos 2: "Me están empezando a pudrir"

YASMÍN CORTI QUEDÓ ELIMINADA FRENTE A FERNANDO CARRILLO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Felicitaciones a ambos, lo dejaron todo”, les dijo Pampita a los dos contendientes. “Es un reto muy fuerte, el más fuerte que me ha tocado desde que llegué, pero me gustó”, evaluó Fernando Carrillo, que seguirá en el reality enfrentado a sus compañeros de manera irremediable.

“Fui el rey del laberinto y próximamente voy a ser el rey de la H”, dijo el actor frente a los conductores, dando a entender que no tiene problemas en volver a competir una y otra vez en el duelo como hizo Locho Loccisano en la anterior entrega.

“Me parece que vas a perder, pero no te rindas porque no da. Gracias a que los escuchaba a ellos seguía. Perdón que no lo pude sacar a Fer. Prometí que iba a ganar, no lo cumplí”, se disculpó Yasmín Corti antes de tomar su valija y dejar el predio.