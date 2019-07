A casi un año de separarse de Ezequiel "Pocho" Lavezzi (34), Yanina Screpante (36) se reinstaló en la Argentina y habló mediáticamente del fin de sus 8 años en pareja con el futbolista. Incluso reveló que recurrió a la Justicia para obtener un resarcimiento económico.

"Vos dijiste que te separaste del Pocho porque es muy heavy (pesado) de mente", le comentó Moria Casán a la modelo, en su visita a Incorrectas. Y ella ahondó en su fuerte definición. "Se transformó en una persona más heavy. Violencia no hubo. Psíquica un poco sí. A él le gustó cómo era yo y después no podía hablar, no podía hacer esto, quería que modifique mi manera de ser... Pero nos divertíamos, tuvimos un montón de años divinos y no lo voy a matar", dijo Yanina, rescatando la parte buena de la relación con el Pocho.

Indagando en el plano más íntimo, la conductora le preguntó: "¿En the bed (la cama), qué tal?". Con una sonrisa, Screpante sintetizó: "En the bed, perfectos".

Antes de concluir el tema, Moria le preguntó a Yanina si cree que Lavezzi sigue enamorada de ella o si tiene otra "minita". Y la modelo reveló: "No sé si tiene otra minita, que está enamorado lo sé porque se la dice a mis amigas y hasta me lo ha dicho a mí… Yo me separé bien. De hecho, hasta marzo seguíamos hablando. Cuando falleció mi perrita me escribió".