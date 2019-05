La entrega de los premios Martín Fierro 2019, que tendrán lugar el próximo 9 de junio, ya genera polémicas. Una de ellas la protagonizan nada menos que Jorge Rial, acérrimo crítico de la entrega, y Luis Ventura, presidente de Aptra.

En Involucrados, Ventura disparó: “¿Saben por qué no quiero hacer el rubro Mejor Programa de Espectáculos en los premios Martín Fierro? Porque los periodistas de espectáculos se matan. La verdad es esa. Se matan. No se votan, se ignoran. Es la realidad, vayan y pregunten. 'Andá a votar a fulano'. Ah, no... A ese no lo voy a votar porque lo odio. Es la realidad. ¿Vamos a hacer un mea culpa?”.

Horas más tarde, Rial se hizo eco de las palabras de su examigo y opinó en Intrusos: “Dijo algo interesante, ‘cuando le decimos andá a votar’. ¿Qué es esto de ‘andá a votar’? Yo lo entendí. Andá a votar es decirles a varios ‘andá a votar’. Se ve que alguna vez les dijeron a algunos socios que vayan a votar a tal periodista de espectáculos”.

Entre las voces que se alzaron para apoyar las palabras de Rial hubo una que llamó muchísimo la atención: Yanina Latorre salió “a bancar” al conductor.

“¡No sé qué me pasa! Pero hoy estoy bancando mucho a Rial. Suscribo totalmente a todo lo que está diciendo de Aptra y los Martin Fierro (aclaro que no estoy borracha)”, escribió Yanina, haciendo referencia al duro enfrentamiento que protagonizó días atrás con Jorge tras criticar el outfit de su hija Rocío en su boda y denunciar que él amenazaba con criticar a su hija Lola por su actuación en el Bailando.

Luego, un seguidor le escribió: “Hermosa Yanina, me parece que actuás con sentido común: tratar de limar asperezas con @rialjorge para que no te lleve a los juzga. Y ella le respondió: “¡No le tengo miedo! ¡Sé separar las cosas! Es lo mejor que tengo, poder destacar lo bueno de gente que no quiero”.