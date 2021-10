Yanina Latorre sorprendió al revelar el gesto de Maru Botana a pesar de su enemistad: "Nos odiamos, pero me invitó a comer gratis"

Yanina Latorre mantiene una relación de amor – odio con Maru Botana desde hace años, cuando compartían clases en la facultad y, según ella, “le arruinó la adolescencia”. La panelista de Los Ángeles de la Mañana ha dedicado horas a diseccionar la vida y obra de la chef, y por eso no se esperaba encontrar un gesto noble de parte de ella durante una visita a uno de sus restaurantes.

Todo comenzó cuando Yanina contó que el miércoles, a la salida de LAM, fue con Elba Marcovecchio a almorzar al local que la chef tiene en Retiro. “Chicos, Maru Botana me invitó a comer gratis. Ayer fui a comer con mi abogada al restaurante de Maru Botana. Ella me odia y yo la odio ¿está claro? Pedí la cuenta y me dice el tipo ‘es invitación de Maru’. Yo creí que me iban a envenenar. ¡Gracias Maruca!”, exclamó al aire.

“¿Sabés qué? Esa es la típica de que (al encargado le) dicen ‘si viene algún famoso no le cobres’. Para mí que Maru no supo que vos fuiste ahí”, le aseguró Pía Shaw, en tanto que Ángel de Brito le aseguró que “le pusieron un veneno que actúa lentamente”. “Con mi abogada tengo varios juicios. Ayer fuimos a tres juicios, ya lo conté. Es por Zoom cada juicio, pero yo tengo la obligación de ir, pero el que demanda no”, dijo Yanina Latorre, para explicar el motivo por el que se encontró con Marcovecchio cerca de los tribunales de Retiro.