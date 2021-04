Yanina Latorre rompió en llanto ante el dramático testimonio de Cinthia Fernández sobre su matrimonio con Matías Defederico

A casi tres años de ponerle fin a su relación de pareja con Matías Defederico, Cinthia Fernández utilizó unos minutos de LAM para responderle a su exmarido, padre de Charis, Bella y Francesca, algunas de sus últimas y punzantes declaraciones.

"Hace tres años me podría haber hecho un picnic, agarrarme de cualquier cosa y entrar a todos los programas, pero la verdad es que no lo hice. Yo trato de cuidar a mis hijas, que son lo más importante... Pero sé cuál es el tema que quedó pendiente, no es una mujer. Obviamente, ya es tarde para hablarlo, por lo menos para mí ya pasó", disparó el exfutbolista en Intrusos, sembrando sospechas sobre una supuesta infidelidad de Fernández.

Con las palabras de Defederico replicándose en los medios, Ángel de Brito le dio espacio a su panelista para que hable, sin imaginar que rompería en llanto y que su profunda angustia también impactaría en sus compañeras. Yanina Latorre no contuvo las lágrimas al escuchar a Cinthia contando que sufrió "maltrato", que recibió "amenazas" y transitó momentos de dolor en extrema soledad.

Yanina Latorre no contuvo las lágrimas al escuchar a Cinthia contando que sufrió "maltrato", que recibió "amenazas" y transitó momentos de dolor en extrema soledad, cuando estaba casada con Defederico. G-plus

“Él te amenazaba con mostrar un mensaje, que era una pavada. Una trampita que hiciste con un mensaje”, le dijo el conductor de LAM. Y ella respondió: "Sí, ya lo sé, pero me liberé con un montón de cosas, porque realmente la pasé mal. Yo nunca cagué a un tipo”, respondió, mientras sus lágrimas caían sin parar.

"Él estaba celoso de una persona que estaba mucho tiempo conmigo por cuestiones laborales. A mi amigo le había puesto ‘¿cómo estás? ¡Qué ganas de estar ahí y darte un beso!’. Y a propósito dejé el teléfono donde estaba Matías, porque él siempre me revisaba. Él me tiene amenazada con mostrar ese mensaje, como dejándome como una puta, porque siempre el argumento básico es que yo soy la puta y la trola. Hoy yo me siento libre, porque a mí siempre me dio vergüenza. Ojalá lo hubiera cagado", contextualizó.

Más sobre este tema Letal frase de Cinthia Fernández sobre Matías Defederico: "Te veo y digo '¿cómo tuve tres hijas con vos?'"

Luego de poner en palabras por primera vez en TV el hecho con el que Defederico la “amenazaba”, Fernández recordó otra angustiosa vivencia en el exterior: “Realmente la pasé mal. Yo me fui a Chile, a Arica (en 2016), donde hay un solo hospital, en el que pueden saber que hubo una entrada mía. Y después me pasó con mis hijas. ¡Y no saben lo que fue! No saben lo que fue realmente, y estuve sola. No tenía un mango para poder ir a la agencia de viajes y poder volverme sola. Tardé tres años en decírselo a mi mamá".

Empática con el doloroso testimonio de su compañera, Yanina Latorre, quien la miró y escuchó con atención, no pudo contener el llanto, visiblemente movilizada por las situaciones que describió Cinthia.