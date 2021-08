Yanina Latorre reveló los verdaderos motivos de la separación de Benjamín Vicuña y China Suárez: "Se peleaban por todo"

Con mucha información en su poder, Yanina Latorre reveló los motivos que llevaron a que China Suárez y Benjamín Vicuña terminen su relación de pareja, tras cinco años y medio de amor y dos hijos en común, Magnolia y Amancio.

"No se terminó el amor. No hay terceras personas en discordias. Él es muy celoso. A ella le chupa un hue... lo que él haga. No es celosa. Es una mujer muy libre, en el buen sentido de la palabra. No es pesada. Y, otro tema, es que tienen edades muy diferentes", comenzó diciendo la panelista de LAM, quien estaba al tanto de la ruptura y el actor se anticipó a comunicarla en redes.

Profundizando en el vínculo de pareja y los cortocircuitos en la convivencia, Yanina continuó con su relato: "Vicuña es estructura, orden, todo perfecto. Es más del estilo de Pampita, pero se enamoró de esta mujer. Se estaban matando, en sentido figurativo lo digo. Discutían todo el tiempo, se peleaban por todo y no llegaron a un acuerdo. Porque él tiene una manera de vivir estructurada, que es respetable".

Antes de terminar, la panelista de LAM contó que Benjamín Vicuña fue quien le puso punto final a la pareja con China Suárez: "Él tomó la decisión de separarse. Ahora está todo bien, están en paz, no se odian, pero se estaban matando. La convivencia era el problema… Para él vivir con la China era un quilombo".

Aportando otro dato más sobre los motivos de la ruptura, Pía Shaw puso en escena el trabajo: "Tienen agendas que no son compatibles con la familia. No están encontrando la manera de verse y de poder estar".

Benjamín Vicuña anunció su separación de China Suárez, tras cinco años y medio de amor

Benjamín Vicuña utilizó su red social para anunciar con sentidas y respetuosas palabras que su relación de pareja con China Suárez, actriz con quien tiene dos hijos, Magnolia y Amancio, llegó a su final, luego de cinco años y medio de amor.

"Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos", escribió el actor, resaltando la unión y el cariño eterno que tendrá con la China porque son familia.

Luego, Benjamín agregó: "Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias".