Yanina Latorre reveló por qué Mauro Icardi no habría podido concretar con la China Suárez: "Había olores"

Desatado el escándalo entre Wanda Nara con Mauro Icardi, por el affaire del futbolista con China Suárez, Yanina Latorre se convirtió en una de las pocas personas que pudo hablar directamente con la pareja.

Recientemente, la panelista de LAM puso en escena la palabra "olores", factor que también habría impedido que Icardi tenga sexo con la expareja de Benjamín Vicuña, cuando se encontraron en un elegante hotel en París.

El picante dato de Yanina Latorre surgió cuando Ángel de Brito describió la reacción que habría tenido Mauro Icardi cuando la vio a la China en la habitación.

EL LLAMATIVO DATO DE YANINA LATORRE EN PLENA CHARLA CON SUS COLEGAS EN LAM

Ángel de Brito: -Según cuenta la leyenda, Icardi habría dicho, cuando se encontró con la China en la habitación del hotel: 'Cuando la vi, me quise morir'. Parece que ella lo apuró demasiado.

Yanina Latorre: -Se cohibió. Para mí se acordó de la cara Wanda (bromeó).

Ángel: -No, había otras cosas en el entorno que complicaban la situación. Según cuenta Mauro había cosas que a él no le cerraban.

Pía Shaw: -¿Pero qué había? ¿Juguetes sexuales? ¿Olores?

Yanina: -Sí, había olores.

Cinthia Fernández: -¿Es sucia la China?

Yanina: -Había olores, pero no eran feos.

Ángel: -No eran olores feos, para nada. No tiene que ver con ese tipo de olores.

YANINA LATORRE DIO DETALLES DEL ENCUENTRO DE MAURO ICARDI Y CHINA SUÁREZ

Semana atrás, Yanina Latorre contó en LAM lo que Mauro Icardi le dijo sobre su encuentro con China Suárez en París.

"Él me confesó que no hubo sexo", dijo la panelista, compartiendo un fragmento de la fuerte conversación telefónica que tuvo con el marido de Wanda Nara sobre su encuentro con la actriz en París.

"Para mí Icardi dice la verdad. Cuando estás acorralado, tenés que sentarte y decir la verdad. Él me confesó y me dijo que no hubo sexo", agregó la "angelita".