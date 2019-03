El sábado 23, Yanina Latorre comenzó muy temprano el día saludando, como cada mañana, a sus seguidores de Twitter: “Buen día, rufianes”, escribió. Pero ese simple tweet tomó otra repercusión ese día, ya que en la madrugada había muerto Natacha Jaitt, enfrentada a la panelista desde que hizo público su escandaloso affaire con Diego Latorre. Y Yanina recibió muchas críticas en la red social, dado que consideraron inoportuno su saludo matutino en medio de la trágica noticia.

"Es la primera vez que estamos todas las ‘angelitas’ de un solo lado. Desde que me traicionó nadie le habla y ella a nosotras tampoco". G-plus

Lejos de ahondar en la polémica, el lunes 25, Latorre hizo un breve descargo en LAM: "Yo sé que todo el mundo está esperando a que hable, porque esto genera un morbo tremendo. Quiero decir que no hablé por una cuestión de respeto, creo que es una tragedia espantosa. Estamos ante la tragedia de una mujer joven que creo que no fue feliz y ojalá encuentre la paz que tanto buscó”. Pero obtuvo como respuesta un impiadoso bocadillo de Evelyn von Brocke: "Quedó claro, Yanina. Creo que llamó la atención el ‘buen día, rufianes’. Bueno, lo escribís todos los días de tu vida, ¿no?", dijo la exmujer de Fabián Doman, indignando a Latorre y a todas sus compañeras. “Sos una nefasta”, arremetió Andrea Taboada, furiosa.

Más sobre este tema El comentario de Von Brocke contra Yanina Latorre tras la muerte de Natacha Jaitt, que indignó a Taboada: "Sos nefasta"

A menos de una semana de lo ocurrido, Yanina tomó la palabra en Polino Auténtico, ciclo radial que comparte con Marcelo Polino en Mitre, y reveló la reacción colectiva de sus compañeras tras el comportamiento de Evelyn, que ese día era la conductora rotativa en reemplazo de Ángel de Brito, de vacaciones.

“El lunes en el programa se trató el tema y sobre el final yo le pedí a Evelyn dos minutos para hacer un descargo. Ya se sabía, estaba pautado así, yo hablaba y listo, porque cualquier cosa que dijera, se iba a agarrar para el lado amarillo”, comenzó diciendo la panelista de LAM y del programa radial de Marcelo Polino.

Luego, agrego: “Sin embargo, cuando terminé mi descargo y que pedí que nadie me pregunte nada, Evelyn acotó ‘tu saludo de buen día rufianes, de ese día, me hizo ruido’. Si yo siempre escribo eso y todos lo saben... ¿Si eso no es traición? ¿Qué es? ¡Me traicionó al aire! El productor se enojó muchísimo, yo me fui del programa en el corte y las chicas también se levantaron y no querían volver, pero les pedí que lo hicieran. Igual con lo me hizo logró que hasta me defiendan en Bendita”.

Aún molesto por lo ocurrido, Yanina agregó: “Fue un horror lo que me hizo, feísimo. Es la primera vez que estamos todas las ‘angelitas’ de un solo lado. Desde que me traicionó nadie le habla y ella a nosotras tampoco. Igual Evelyn ya vivió estos conflictos en otros programas, pero no los registra, es rara”. Y concluyó: “Cuando pasó hubo gritos de por qué me había hecho eso, las chicas me abrazaban y ella sólo me dijo ‘si te molestó, te ofrezco disculpas'. Esa no es la manera de pedir perdón. Ella tiene como una realidad paralela, para mí tiene un problema”.