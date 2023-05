Yanina Latorre reveló un dato inédito sobre el empresario que vinculan con la China Suárez: "Fue el único que le dio laburo desde el ‘Wandagate’"

Una millonaria demanda de 30 millones de pesos planea la China Suárez contra Yanina Latorre y en LAM la panelista estalló contra la actriz. Enojadísima, terminó lanzando picantes frases sobre la relación que tiene con Rodo Lamboglia, el empresario al que es relacionada desde hace una semana.

“Si estás desesperada por guita, Chinita, amora, a seguir levantando tipos millonarios en Miami que a mí no me sacás 30 palos ni muerta. Ni muerta me los sacás”, lanzó, mientras Andrea Taboada recordaba que la ex de Benjamín Vicuña había desmentido estar de novia con el productor.

“Bueno, no es el novio. Ya lo dije. Es el garch... Es el que le da laburo y le paga los pasajes. Desde el ‘Wandagate’ fue el que le dio todo el laburo”, aseveró, súper ácida haciendo que Marixa Balli bromeé sobre “cómo conseguir alguien así”. “Escribile, la China te consigue”, cerró, implacable.

YANINA LATORRE REVELÓ QUIÉN ES EL SUPUESTO NOVIO DE LA CHINA SUÁREZ

La China Suárez puso el grito en el cielo cuando Guillermo Coppola reveló en una visita a Intrusos que la actriz tenía un novio de 60 años, y luego publicó un tremendo descargo haciendo cargo a la prensa en general de las cosas que se dicen de ella y quedan en el inconsciente colectivo.

Sin embargo, este martes, Yanina Latorre reveló que esa persona existe, aunque es mucho más joven y que habría comenzado una relación libre con la actriz en octubre, razón por la cual ella y Rusherking habrían tenido un impasse a principios de este año.

“Tiene 46 años, es súper buen mozo, es argentino, vive en Miami y se llama Rodo Lamboglia”, reveló Yanina. “Es mega millonario. Tiene dos productoras, una es Bourke, que es la que hizo con ella el especial con (Alejandra) Fantino y el especial La China en Qatar”, agregó.