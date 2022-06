Yanina Latorre recordó el duro camino para ser mamá: "Estaba casada hacia siete años y no quedaba embarazada"

Mientras hablaba del doloroso posteo que hizo Rocío Marengo sobre su frustrada maternidad, Yanina Latorre recordó en LAM cómo fue el duro proceso que atravesó junto a Diego Latorre para convertirse en padres de Lola hace 21 años atrás.

“Yo estuve siete años para embarazarme de Lola. Es durísimo, durísimo, dolorosísimo”, dijo Yanina, que recordó que lo hizo en Rosario porque Diego Latorre estaba jugando en Rosario Central.

“Vine de México y conocí al doctor (Julio) Colabianchi, uno de los mejores que hay en este tema. Hice todo un tratamiento con él y me operé porque tenía endometriosis”, explicó ante la atenta mirada de las panelistas.

YANINA LATORRE RELATÓ EL DOLOROSO PROCESO QUE ATRAVESÓ PARA SER MADRE POR PRIMERA VEZ

“Hice de todo, yo pasé por todos los tratamientos. Ponés el cuerpo todos los días y son diez inyecciones diarias. (…) Era todo muy caro y no te cubrían nada. No era cuestión de dinero porque yo quería ser madre”, recordó.

“Hacía siete años que estaba casada y no quedaba embarazada bajo ningún punto de vista, y yo era sana y Diego también. Nos hicimos todos los estudios y me descubrieron en endometriosis. (…) Una vez que te operan, tenés que dar embarazada en menos de un año, pero yo tenía tanta ansiedad…”, agregó.

Además, Yanina recordó que “el parto de Diego fue natural porque una vez que me sacaron la endometriosis hice dos tratamientos más y quedé embarazada de Lola”, dijo antes de explicar cómo llegó al mundo su hijo menor.

“Yo le dije a Diego que ya no quería quedar embarazada. No busqué nunca más, y no me cuidé y nunca quedé embarazada. Cuando me entero que estoy embarazada de Dieguito, no le digo nada a Diego porque dije ‘lo voy a perder’”, señaló.

“Entre Lola y Dieguito perdí tres más. Yo quedaba embarazada y los largaba durmiendo en la cama, con Diego concentrado. Espantoso”, cerró Yanina Latorre.