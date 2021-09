Yanina Latorre, picante sobre el rumor de affaire de Benjamín Vicuña y Luciana Salazar: "No me lo imagino levantándosela"

Yanina Latorre habló de los rumores de un encuentro amoroso entre Benjamín Vicuña y Luciana Salazar tras cruzar algunas palabras en un evento en un restaurante el pasado fin de semana. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista habló del actor a poco de separarse de la China Suárez y sentenció que no cree en los trascendidos de affaire con la participante de La Academia.

“Benjamín estaba sentado en la mesa de Suar, ella fue e hizo toda la recorrida y saludó a toda la mesa, se dieron un beso, hablaron y se fue. Es más, Vicuña se fue con Leo Matheu que fue el organizador de la cena y después lo llevó a la casa. Yo hablé con Leo ayer y me jura y me re jura que en el auto con ellos no iba Luciana”, contó la angelita.

Luego, Yanina analizó sin filtros la situación del actor chileno: “Benjamín es medio kamikaze pero creo que no es momento para salir con Salazar, creo que todavía tiene los patitos en fila. Ha hecho de todo pero en esta no me lo imagino en Bagatelle levantándose a Luciana con el quilombo que tiene”.