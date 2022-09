Yanina Latorre y Nazarena Vélez tuvieron un fuerte cruce en vivo: "¡No me grites!"

Yanina Latorre y Nazarena Vélez, panelistas de LAM, discutieron en el programa al escuchar el testimonio de la excuñada de Sofía Zámolo, con quien la modelo está en conflicto.

Cuando Yanina opinó que Sofía "ningunea" a su excuñada, Nazarena se mostró en desacuerdo y defendió a la modelo, mirando directamente a su compañera.

"Bueno claramente se odian, Yani, se odian... ¿Vos escuchaste lo que acaba de decir esta señora? Aparte no me vas a decir que no se odian", afirmó, contundente.

YANINA LATORRE SE CRUZÓ FUERTE CON NAZARENA VÉLEZ

Al escuchar la respuesta de Nazarena, Yanina saltó con todo.

"¡No me grites! Te voy contestar algo: si a vos, sola, arrastrada, conociéndote como sos como madre, te dejan en la calle con tus hijos y con cara de conchu... y aparece tu cuñada a hablar y ningunearte, vos le hubieras contestado cosas peores", le dijo.

A lo que Naza, en el mismo tono, le respondió: "Yo te voy a decir una cosa, esta es la versión de ella. Esta es la versión de ella...".

"No seas injusta Nazarena, hay un expediente. Vos estás defendiendo a Sofía porque la conocés y es famosa", la acusó Yani.

A lo que Naza cerró aclarando ese punto.

"Yo no la conozco a Sofía, me la crucé dos veces en mi vida, desfiló con Barbarita pero no soy amiga, no nada", sentenció también haciendo hincapié en que siente que hay mucho "odio" de las dos partes, y eso hace que todo "se mezcle".

¡Fuerte!