Yanina Latorre se mostró en vivo tras salir de su operación de ojos: "Estoy un poco boleada por la anestesia"

Yanina Latorre se operó el segundo ojo este jueves y sorprendió al aparecer en pleno móvil con Diego. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la panelista reveló que todavía estaba con los efectos de la anestesia y tanto Ángel de Brito como las panelistas quedaron encantadas con esta versión tranquila de su compañera.

“Estoy medio boleada por la anestesia. Estoy desayunando, me siento bien solo me arde un poquito el ojo. Todavía veo nublado pero estoy muy bien, estoy feliz aunque no parezca. Veo todo, nunca más usé anteojos, veo los colores, me veo la cara, los veo a ustedes. Son lindos”, expresó la periodista en la emisión de eltrece.

Entonces De Brito aprovechó para bromear con Yanina y Diego tras verla súper tranquila producto de la sedación. “Viste Diego quÉ buena esta versión de Yanina media anestesiada, media drogada. Me encanta esta versión light. ¿A qué hora te podés ir de la clínica?”, preguntó el periodista y la angelita respondió: “Ahora. Ya me desperté, pude caminar, estoy desayunando”.