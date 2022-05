Yanina Latorre mandó al frente al Polaco: "Me ofreció hacer un trío con Silvina Luna"

Luego de dejar en claro que le gusta El Polaco, Yanina Latorre sorprendió a todo el panel de LAM al confesar que jugadísima propuesta le hizo el cantante en la época en la que estaba de novio con Silvina Luna.

“El Polaco me encanta. Una vez me ofreció hacer un trío y le dije que no”, lanzó la angelita, entre risas, sin tapujos para mandar al frente al músico. Y lo que Ángel de Brito acotó: “Yanina muere por él; tiene un gusto muy amplio; va desde Jorge Lanata hasta El Polaco”.

Luego, Yanina dio más detalles de aquel encuentro con El Polaco que quedó marcada a fuego en su memoria: “Yo me venía haciendo la canchera en LAM que me gustaba El Polaco y que le daba. Y en una fiesta del Bailando, con todos los participantes -yo estaba impecable con mi bailarín- él se me empezó a acercar cada vez más”.

“Me vino a encarar con Silvina Luna. Yo estaba con Jey Mammon y le dije ‘vamonos de acá'. Y nos fuimos bailando entre la gente, rajamos corriendo”, cerró, divertida.