Yanina Latorre, lapidaria con Pampita por su cruce con Marina Calabró: "Pega en el piso; a mí me dijo 'el karma' por los cuernos que me comí"

El abrupto final de TV Nostra, tras la renuncia de Jorge Rial, impactó en los medios y en sus propios compañeros de trabajo, quienes se enteraron el viernes por la tarde que ese día el programa llagaba a su final.

Indignada por la drástica decisión del conductor, Marina Calabró expuso su incomodidad, tras quedarse sin trabajo sin contemplación alguna, y por el modo en el que procedió Rial para que "no se filtre" su desvinculación.

No ajena a las columnas de Marina en Radio Mitre, en las que hacía alusión al bajo rating de Pampita Online, Pampita no solo opinó del levantamiento de TV Nostra, sino que fue muy punzante con Calabró: "¿Marina es la chica esa que decía que teníamos poco rating? ¿Que se reía de nosotros todas las semanas? Vamos por la cuarta o quinta temporada, no sé hace cuánto que estamos haciendo este programa. Mirá vos. Viste cuando escupís al cielo capaz te baja con todo... Que tenga cuidado porque el karma pega muy fuerte".

"Pampita lo lleva todo a lo personal. A mí me hizo lo mismo en el jurado del Bailando. Me dijo 'el karma, el karma', por los cuernos que me comí, que era un sufrimiento familiar tremendo". G-plus

Haciéndose eco de las resonantes chicanas y declaraciones de Pampita, Yanina Latorre recogió el guante, bancó a Calabró y recordó una actitud de Pampita que no le gustó, de la época que Diego Latorre tuvo un encuentro íntimo con Natacha Jaitt y su vida personal y familiar se vio fuertemente invadida.

"A Pampita le viene pegando, hablaban de lo que gana. El día que Marina cuenta el sueldo de Pampita, Lanata no lo podía creer ese rating. Pero al canal Pampita le sirve comercialmente porque lleva mucha plata. La columna de Marina es muy buena, pero Pampita no tiene humor", comenzó diciendo la panelista en Los Ángeles de la Mañana, lista para ver la contundente respuesta de Calabró a Pampita.

"Pampita en lugar de hablar manda a Corita, a los que tiene al rededor, porque no es que no hace actualidad, y le pegó a Marina en el piso. No se le pega a alguien en el piso, y el fracaso es de Rial, no de Marina". G-plus

"Lo de chica me baja como dos décadas. Me encanta que nunca me registra, pero sabe todo lo que digo... Por un minuto dejó de hablar de ella. Es el programa más autorreferencial de la Argentina. A mi esa tele no me gusta", disparó la expanelista de TV Nostra en una de sus más picantes frases hacia Pampita.

Analizando el descargo de Calabró, Mariana Brey acotó: "Marina tenía dos opciones para contestar, utilizar los golpes bajos, pegarle al que está en el piso, o contestar con altura, con inteligencia".

Más sobre este tema Fuerte reacción de Rial tras los duros dichos de Marina Calabró en su contra: el conductor la eliminó en Instagram

Dicha opinión le dio el puntapié a Yanina para que arremeta sin filtro contra Pampita. "Eso es lo que hace Pampa, que está mal. Marina hace un análisis sobre la televisión y Pampita lo lleva todo a lo personal. A mí me hizo lo mismo en el jurado del Bailando, autorreferencial. Me dijo 'el karma, el karma', por los cuernos que me comí, que era un sufrimiento familiar tremendo, porque yo me siento acá y hablo. Pero ella en lugar de hablar manda a Corita, a los que tiene al rededor, porque no es que no hace actualidad, y pegó en el piso. No se le pega a alguien en el piso, y el fracaso es de Rial, no de Marina. Con quien hubiera estado Rial ahí sentado, iba a medir eso porque la gente ya no lo elige".