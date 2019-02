La detención del hijo de Federica Pais, Dante Casermeiro, y el de un diplomático, Octavio Laje, tras ser acusados de intento de robo en la zona de Olivos, sigue generando un profundo debate en los medios de comunicación.

"No me da lástima el llanto de Federica Pais. Me dan lástima las víctimas de los motochorros", dijo Yanina. G-plus

A tal punto que la conductora se vio en la necesidad de romper el silencio, en defensa de su hijo: "Pido que se diga la verdad, pido piedad. Que no se titule en pantalla 'motochorros' y se ilustre con gente robando, cuando en realidad hay otro relato... No me quiero meter en la causa, pero están diciendo cualquier cosa", dijo Federica, angustiada por lo ocurrido y pidiendo que se aborde la causa con respeto.

No ajena al tema, Yanina Latorre no sólo fue durísima con Pais y Casermeiro en Los Ángeles de la Mañana luego de escuchar su argumento, sino que también lo fue en Twitter, red social en la que le dedicó un lapidario tweet: "A mí no me da lástima el llanto de Federica Pais. Me dan lástima las víctimas de los motochorros", sentenció la panelista, indignada con la situación y alzando su voz en solidaridad a las víctimas de la delincuencia.