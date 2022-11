Yanina Latorre se indignó tras vivir un fuerte momento en la guardia de seguridad de un country

Yanina Latorre se mostró muy enojada en las redes sociales por haber vivido un tenso momento en la guardia de seguridad de un country. A la panelista de LAM no la dejaron pasar por un contundente motivo y acto seguido se descargó en diálogo con sus seguidores de Instagram.

"Llego y me pide el documento físico. Le digo: 'no lo tengo físico, lo tengo en el teléfono'. Ahí ya me cag... Me dice: 'bueno, está bien'. "Le doy el registro y la tarjeta con el número de póliza. Me dice: 'no me sirve'", contó Yanina, muy enojada por la tensa situación que atravesó.

Antes de cerrar, reveló que, finalmente, no la dejaron pasar. 'No podés entrar. Si no tenés que dejar el auto y entrar caminando'. ¡Me dijo que me vaya! No me dio la posibilidad de llamar a mí a amiga. ¡Me fui... con un odio!", sentenció, molesta.

YANINA LATORRE SE EMOCIONÓ CON EL VIDEOCLIP DE SUS HIJOS

Finalmente, Dieguito y Lola Latorre grabaron el videoclip que su mamá había adelantado hace tiempo que iban a filmar juntos.

Muy orgullosa por el trabajo en conjunto de sus hijos, que son súper unidos y se llevan bárbaro, la panelista de LAM compartió las fotos más lindas que ilustran el back del video.

Es importante destacar que Dieguito es artista y está dando sus primeros pasos en la música. Por eso, su hermana, muy amorosa, quiso colaborar participando en su clip.