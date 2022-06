Yanina Latorre habló de su audiencia con la China Suárez y disparó: "La sarta de pavadas que escuché"

A mediados de mayo, China Suárez recurrió a un abogado y le envió una carta documento a Yanina Latorre, acusándola de hostigamiento tras el modo en el que habla de ella en LAM, desde que estalló en Wanda Gate en noviembre pasado.

Notificada, la panelista de Ángel de Brito tuvo la primera audiencia con la actriz y dio breves detalles en sus historias de Instagram.

"Estoy matada. Me acabo de levantar. Tuve una semana intensa. Ayer no paré. No me pregunten por la audiencia porque es confidencial, amor", comenzó diciendo Yanina.

"No me pregunten por la audiencia porque es confidencial. Solo puedo decir que la sarta de pavadas que escuché, no tienen nombre. Igual, se quedaron calladitos". G-plus

Sin embargo, luego agregó, filosa: "No puedo decir nada. Solo puedo decir que la sarta de pavadas que escuché, no tienen nombre. Igual, se quedaron calladitos. Ya les contaré. Qué sé yo. Igual, imagínense, no es muy difícil. ¡Dios!".

LA REACCIÓN DE WANDA NARA CONTRA LA CHINA SUÁREZ

El lunes 17 de mayo, luego de filtrase las imágenes de la China Suárez sacando a bailar a Ángel de Brito en la fiesta post Martín Fierro, el conductor de LAM leyó en vivo el mensaje que le mandó Wanda Nara tras la carta documento que envió la actriz.

"¿Quién me está escribiendo en este momento? Nuestra amiga Wanda Nara. Habla de mi encuentro con la China Suárez, anoche, y de la carta documento", comenzó diciendo Ángel.

"Me dice 'si te hace juicio, yo te salgo de testigo. Y alguna otra esposa, amiga mía, también'", agregó el periodista, reproduciendo la fuerte réplica de Nara.

Con picardía, De Brito miró a cámara y chicaneó a la China: "Yo le dije que se maneja mal con los medios".