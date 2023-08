Cuando Ángel de Brito anunció en Los Ángeles de la mañana que Sabrina Rojas había sido vista chapando en un boliche con el Tucu López, a tres meses de anunciar su ruptura con Luciano Castro. Allí las “angelitas” se mostraron dudosas sobre el romance. Yanina Latorre fue una de las que se mostró implacable.

“¿Les gusta la relación?”, preguntó el conductor, minutos después de contar la información y la panelista fue terminante. “A mí no. Pasó de Guatemala a ‘Guatepeor’”, señaló, mientras que en la misma línea Cinthia Fernández se sumaba al “pulgar para abajo” con un “para nada”.

Sin embargo, la más picante fue Mariana Brey. "Para divertirse, sí me gusta. Pero ella me parece divina, piola, inteligente y se merece algo mejor. Si es para un touch and go bienvenido sea", dijo.

"No lo juzgo por mi conocimiento propio, pero no me gusta para Sabrina porque me parece una muy buena mina. Tengo miedo de que la haga sufrir y no me gustaría", señaló misteriosa la panelista.