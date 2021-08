Mariana Brey, letal sobre el romance de Sabrina Rojas y Tucu López: "Ella se merece algo mejor, no me parece buen candidato"

El rumor de romance entre Sabrina Rojas (41) y el Tucu López (40) despertó el instantáneo rechazo de Mariana Brey a la pareja. Ante la sorpresa y alegría de sus compañeras de Los Ángeles de la Mañana, la panelista fue al hueso sin vueltas: "Yo no aplaudo mucho este romance. Ella me cae mil puntos y me parece que se merece algo mejor".

Contundente y enigmática, la angelita enfatizó: "No me gusta, el Tucu no me parece un buen candidato... Lo digo así para ser elegante". Como Andrea Taboada aclaró que Sabrina y el Tucu "se están divirtiendo", Brey comentó: "Para divertirse, sí. Pero ella me parece divina, piola, inteligente y se merece algo mejor. Si es para un touch and go bienvenido sea".

Aunque con tono serio, la periodista fue lapidaria con el locutor: "Lo digo por muchas referencias que tengo de él, y no de Jimena Barón, de otras. Conozco a algunas ex del Tucu que no son conocidas, y no me hablan bien de él".

Sobre el final, Mariana Brey elogió a Sabrina Rojas y blanqueó sus reparos con el Tucu López: "No lo juzgo por mi conocimiento propio, pero no me gusta para Sabrina porque me parece una muy buena mina. Tengo miedo de que la haga sufrir y no me gustaría".