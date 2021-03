Yanina Latorre, fuerte contra Susana Roccasalvo por dar la noticia de la falsa muerte de Sofía Sarkany: "Dio por muerta a una chica de 31 años, imaginen a esos padres"

El sábado por la noche Susana Roccasalvo (65) cometió un grave error, cuando al cierre de Implacables aseguró que había fallecido Sofía (31), la hija de Ricky Sarkany. Rápidamente, desde el entorno de la diseñadora desmintieron la información y aseguraron que la estaba peleando, luego de haber sido madre por vientre subrogado y tras luchar contra un cáncer de útero.

Por eso, el domingo por la tarde Roccasalvo hizo un fuerte mea culpa al inicio del programa, aunque a los ojos de Yanina Latorre su discurso de disculpas también fue desafortunado. “No fueron disculpas. Estaba más preocupada por la mancha en su carrera”, apuntó la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

Sucede que al excusarse, Susana había comentado: “Lamento mucho esta mancha en mi carrera, pero, como me dijo un colega, en algún momento nos pasa”.

"En sus disculpas quiere más desmentir, explicar el por qué y mancha de su carrera que esta cosa. Dijo que era algo horrible. Pero es peor que horrible. Yo ni rescato el pedido de disculpas, porque lo hizo porque estaba obligada”. G-plus

Indignada, Yanina disparó: “Dijo como 40 veces que era una mancha en su carrera. ¡Pero a quién le importa! Dio por muerta a una chica de 31 años, con el quilombo que tenía y que ni siquiera era mediática. Imaginen a esos padres, que la tenían muy mal, porque ya estaba en muy mal estado, recibiendo el pésame antes de tiempo. Después, en el piso dijeron que tenía un hijo de dos años (N del R: porque la confundieron con el nieto mayor de Ricky), pero no se puede decir tantas pavadas. Sino, no digan nada, o chequeen”.

“Ella habla de la primicia, pero lo quería decir antes de que termine el programa. En sus disculpas quiere más desmentir, explicar el por qué y mancha de su carrera que esta cosa. Dijo que era algo horrible. Pero es peor que horrible. Yo ni rescato el pedido de disculpas, porque lo hizo porque estaba obligada”, continuó.

Al final, Yanina Latorre sentenció: “Es una mujer grande con mucha experiencia, no puede cometer ese error. Es una primicia que nadie quiere dar, no entiendo el morbo de darla. Con pedir disculpas ya estaba, se fue a la mierda con el discurso. ¡Dijo que se comió el garrón! Y obvio que fue sin mala intención”.

En sus cuestionadas disculpas por su desatinada información sobre Sofía Sarkany, Susana Roccasalvo había reflexionado autocrítica: “Me tengo que hacer cargo de lo que hice, involuntariamente, y deslindo totalmente a mi producción. Esto pasó al aire mientras trataba de escribirle a la persona que me pasaba la información para que corrobore y chequee más, y luego vino el móvil con Javier Ceriani y le corté abruptamente porque eran las 21 y tenía que entregar el programa y dije esa lamentable noticia que no tendría que haber dado o no me tendría que haber confiado de esa gente que me juraba que era cierta”.