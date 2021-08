Yanina Latorre, filosa sobre la amistad de China Suárez con Paula Chaves y Mery del Cerro: "No sé si son tan amigas"

Analizando la separación de China Suárez y Benjamín Vicuña, Yanina Latorre lanzó su filosa teoría en LAM, sobre la amistad que tiene la actriz con Paula Chaves y Mery del Cerro, dado que en este momento de movilización personal estaba acompañada por su peluquero.

"El jueves, ella mostró que se compró una cama de una plaza, hablaba en primera persona, mostraba al peluquero, que era su amigo incondicional, y mostraba el fueguito, en un living vacío", observó la panelista, dando a entender que la actriz expuso sin palabras que ya no estaba en pareja con el padre de Magnolia y Amancio.

Reparando en la figura del estilista, Ángel de Brito acotó: "Me quedó grabado algo que dijo Tartu acá. ¿Los famosos no tienen amigos? Siempre los amigos son los peluqueros, los maquilladores, el asistente".

"Es que no sé si son tan amigas. Ellas se conocen del medio, comparten un asado, hacen un grupito de laburo. Pero amigo es otra cosa". G-plus

Yanina no solo asintió, sino que justificó su hipótesis sin filtro: "No, yo pienso exactamente lo mismo. Es siempre el de turno. Es gente complicada". Y el conductor apuntó: "No estaban los amigos famosos que le conocemos a la China. No estaba con Paula Chaves o con Mery del Cerro".

"¿No tienen amigos de antes, de la infancia? Aparte, el famoso tipo estos, medio turbio, no confía en nadie". G-plus

Dudando de la intimidad de ese vínculo, Latorre arremetió: "Es que no sé si son tan amigas. Amigo es otra cosa. Ellas se conocen del medio, comparten un asado, hacen un grupito de laburo. Pero amigo es otra cosa".

"¿No tienen amigos de antes, de la infancia? Aparte, el famoso tipo estos, medio turbio, no confía en nadie", concluyó Yanina Latorre, antes de contar que China Suárez fue denunciada por una exvecina de usurparle parte de su terreno y no pagarle por el mismo.

Tremendo análisis de una periodista chilena sobre la separación de Benjamín Vicuña y China Suárez

Paula Escobar desarrolló en Mañanísima su picante teoría sobre la ruptura de China Suárez y Benjamín Vicuña, luego de que el actor la hiciera oficial en redes.

"Se comenta que están realmente separados", le dijo Carmen Barbieri a la periodista chilena, quien afirmó y amplió: "Sí. La China Suárez en las redes sociales se muestra en hermetismo, en total normalidad, y trabajando. Mientras que en Chile, Benjamín Vicuña nos dejó impactados, porque él jamás se ha referido a su vida privada. Y fue él quien postea esta separación".

"Estamos hablando desde el dolor, desde el despecho. Yo, como periodista que lo vengo cubriendo hace 16, 17 años, creo que él sí sigue enamorado de China Suárez y postea esto desde el dolor", agregó Paula.