Yanina Latorre expuso los osados chats de Fede Bal y Claudia Albertario: "Hace meses que van, vienen y se dan"

El final de la relación entre Federico Bal y Sofía Aldrey le dio la pauta a Yanina Latorre para sacar a la luz una serie de “10 mil chats” que obtuvo del actor de Kinky boots con varias modelos, bailarinas y actrices, y una de ellas resultó ser nada menos que Claudia Albertario.

Tras leer al aire una serie de chats de conductor de Resto del mundo con una joven que conoció en Brasil, Yanina dio a conocer el vínculo con Albertario. "Tienen varios encuentros. Hasta que yo sabía, esta chica estaba casada y con hijos, es muy famosa. Ella vive en Miami, pero está acá este verano”, dijo a modo de “enigmático”.

“Hace meses que van, vienen, se dan... sacan hoteles con nombres tipo falsos. Por ejemplo, él estaba en Carlos Paz y ella en Buenos Aires. Él lunes, martes y miércoles tiene libre y se vuelve a veces a Capital, entonces le dijo a Sofía que extrañaba mucho al perro y la dejó sola a Sofía en Córdoba. El perro era esta chica y tenían todo preparado para los dos días", relató.

YANINA LATORRE EXPUSO EL ROMANCE OCULTO DE FEDE BAL CON CLAUDIA ALBERTARIO

Sin pelos en la lengua, Yanina no dudó en dar a conocer que la involucrada no es otra que Albertario, protagonista de una recordada publicidad de celulares de 1999, y que a mediados del año pasado negó estar separada de Jerónimo Valdivia.

"Creo que está separada. En una de los chats, ella le dijo ‘dejé a los chicos con el padre, y por eso entendí que estaba separada. Yo no la vi en Miami”, recordó Yanina, que pasó enero en esa ciudad.

“Él le pide una foto, ella le manda una foto de sus nalgas. 'Ahí hay una mejor de orto', le dice ella y le manda otra. 'Te lo voy a morder', le dice él. Y ella le dice 'lo necesito'. Son todos chats hot", agregó Yanina.

“¡Esto nunca me pasó! ¡Necesito que me pase!”, se quejó Yanina Latorre, mientras Ángel de Brito le recordaba que una vez estuvo en la mira de Bal. “Menos mal que no pasó porque sino iba a estar en estos chats”, se alegró la panelista.