Yanina Latorre y el explosivo rumor de separación de Diego: "Esto viene de un chiste y fue creciendo, nada que ver"

Las irónicas declaraciones de Yanina Latorre (50) de la semana pasada en Los Ángeles de la Mañana, cuando consultó a la tarotista Jimena La Torre sobre el futuro de su matrimonio con Diego Latorre (50), generaron especulaciones sobre el presente de la pareja. En ese momento, la panelista dijo: "Estoy pensando si separarme en febrero o no".

En tono cómplice, la tarotista sacó una carta y respondió: "Y tendrían que ya... Sí. A mí me sale que hay alguien arrastrándole el ala”.

De ahí en más, en el medio se especuló con una crisis y la revista Pronto de esta semana publica una nota titulada: “Yanina y Diego Latorre a punto de separarse; ¿se terminó el amor?” y en el texto se habla de una posible infidelidad del exfutbolista.

Entonces, Ciudad se comunicó con Yanina, quien afirmó entre risas: "Juro que creo que están todos locos. Esto viene del chiste de Jimena La Torre de la semana pasada, cuando ella dijo que tenía un pretendiente. Ahí yo le dije que no era el momento, y que si en febrero aparecía el pretendiente, me separaba”.

-¿Por qué creés que se generó el rumor de separación?

-Es que eso fue creciendo, y creciendo hasta llegar a esa nota. ¡Están todos locos!

-En Pronto dicen que descubriste nuevas infidelidades de parte de Diego, más allá de lo que pasó con Natacha Jaitt. ¿Es así?

-No. Nada que ver. Les digo que están todos locos.

-Por otra parte, Ángel de Brito respondió en Instagram Stories que creía que te ibas a separar…

-Ja, ja. No racionalicen todo. Esto es hermoso. Me llamé a silencio e inventaron todo. ¿Ahora se dan cuenta de lo que pasa con las conjeturas? Son los primeros que me lo preguntan.

-Aclarado entonces. Ahora, ¿cuándo regresás a LAM?

-Hoy mismo vuelvo, solo me tomé el martes.