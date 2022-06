Yanina Latorre dio fuertísimos detalles de la relación de Jorge Rial con Josefina Pouso: "El vínculo de ellos es de hace años"

Yanina Latorre dio fuertísimos detalles en LAM de la relación de Jorge Rial con Josefina Pouso luego de que fueran vistos cenando juntos en Madrid.

“Parece ser que no es de ahora, el vínculo entre ellos es potente desde marzo pero hace años que le vienen dando”, reveló la panelista en la emisión de América.

Luego, continuó: “Lo saben todas las amigas, es como una relación de amantazgo la que tienen mientras ambos estaban en pareja o no”.

“Su vínculo está más estrecho desde marzo, no viene de ahora, son tres o cuatro fotos que tenemos públicas, andá a saber las veces que se habrán visto de forma privada”, aseguró Yanina.

ROMINA PEREIRO CONTÓ CÓMO ATRAVIESA LA SEPARACIÓN DE JORGE RIAL

Romina Pereiro contó en diálogo con LAM cómo atraviesa la separación de Jorge Rial: “Son procesos dolorosos por más de que sean tranquilos y hablados, son frustraciones”.

“A mí me pasa que prefiero transitarlo sola y después cuando uno está bien ver qué sucede, no soy de terminar con alguien y empezar con otro”, expresó sincera la ex del periodista.